Hà Nội hỗ trợ “gỡ vướng” cho hộ kinh doanh khi chuyển sang kê khai thuế

Ngày 18/11, Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm hỗ trợ các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ nắm bắt chính sách mới, tiếp cận công nghệ số và phát triển lên doanh nghiệp một cách bền vững.

Ông Nguyễn Tiến Minh, Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội cho biết việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai không phải là “thêm thủ tục” mà là sự thay đổi tư duy quản lý.

“Đây là cách đặt niềm tin để người nộp thuế tự kê khai, tự nộp theo doanh thu thực tế. Cơ quan Thuế sẽ tập trung hỗ trợ, xác thực và bảo đảm công bằng qua dữ liệu điện tử,” ông Minh khẳng định.

Theo ông Minh khi minh bạch trở thành chuẩn mực, hộ kinh doanh sẽ tự tin mở rộng hợp tác, hội nhập và tăng trưởng.

Để hỗ trợ một cách thiết thực, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng ngay tại hội nghị. Đó là triển lãm công nghệ số nhằm giúp các hộ kinh doanh được trải nghiệm, tư vấn miễn phí về nền tảng thuế điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử; Chương trình “Lựa chọn hóa đơn may mắn” quý 1, 2/2025 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu đồng nhằm khuyến khích việc sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần minh bạch hóa giao dịch thương mại; Chương trình tập huấn chuyên sâu hướng dẫn chi tiết về quy định thuế mới, lợi ích của phương pháp kê khai, thủ tục chuyển đổi, cách sử dụng ứng dụng eTax Mobile và các ưu đãi hiện hành.

Tại hội nghị, nhiều vướng mắc thực tế của các hộ kinh doanh về kê khai doanh thu, lập hóa đơn, thủ tục phát triển lên doanh nghiệp cũng đã được đại diện Cục Thuế và các chuyên gia giải đáp trực tiếp./.

