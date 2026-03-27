Tiền giấy USD sẽ được in chữ ký của Tổng thống Donald Trump

Nhân dịp kỷ niệm 250 Quốc khánh Mỹ (4/7/1776-4/7/2026), Bộ Tài chính Mỹ thông báo tiền giấy USD của nước này sẽ có chữ ký của Tổng thống Donald Trump.

Đây là điều chưa từng có tiền lệ đối với một tổng thống đương nhiệm. Trong thông báo đưa ra ngày 26/3, Bộ trưởng Scott Bessent khẳng định sự lãnh đạo của Tổng thống Trump đã đưa nước Mỹ tiến tới một giai đoạn tăng trưởng kinh tế chưa từng có, duy trì vị thế thống trị của đồng USD, cũng như sức mạnh và ổn định tài chính.

Vì vậy, việc in tên Tổng thống Trump lên các tờ tiền là một cách ghi nhận những thành tựu của nước Mỹ cũng như của cá nhân Tổng thống Trump và việc phát hành đồng tiền mang tính lịch sử này vào dịp Quốc khánh là hoàn toàn phù hợp.

Theo thông lệ, chữ ký trên các tờ tiền USD thuộc về Thống đốc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Tuy nhiên, mẫu tiền mới sẽ in chữ ký của ông Trump cùng Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm Scott Bessent. Động thái này được xem là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm phá vỡ thông lệ lâu nay và để lại dấu ấn cá nhân trên đồng nội tệ.

Trước đó, ủy ban cố vấn do ông Trump lựa chọn đã phê duyệt thiết kế đồng tiền vàng 24 karat in hình Tổng thống Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ. Tuy nhiên, quyết định này đang vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ vì đi ngược lại quy định liên bang./.