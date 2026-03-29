Biểu tình lan rộng nhiều nơi trên thế giới phản đối hành động gây chiến tại Iran

Hàng triệu người tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ và thế giới đang tham gia các cuộc biểu tình thuộc nhằm phản đối các chính sách của chính quyền Mỹ hiện nay, đồng thời thể hiện ủng hộ Iran.

Trong những ngày qua, các cuộc biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã diễn ra rầm rộ tại nhiều quốc gia.



Tại Israel, trong ngày 28/3, hàng nghìn người ở Tel Aviv, Haifa và Jerusalem đã tham gia vào các cuộc biểu tình kêu gọi chấm dứt xung đột. Các cuộc biểu tình được tổ chức dưới khẩu hiệu “Vì cuộc sống của tất cả chúng ta,” do một số cựu nghị sỹ cùng các tổ chức xã hội phát động. Khoảng 250 người đã tập trung tại Quảng trường Paris gần nơi ở của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem.



Cùng ngày, tại Mỹ, hàng triệu người đã xuống đường tại hơn 3.000 thành phố và thị trấn trên khắp nước Mỹ để tham gia các cuộc biểu tình thuộc phong trào “No King,” nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump và các chính sách của chính quyền hiện nay. Người biểu tình bày tỏ phản đối nhiều vấn đề về đối nội, cho tới chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Theo các nhà tổ chức, đây có thể là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump.



Tại Yemen, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã lan rộng khắp thủ đô Sanaa hàng chục tỉnh phía Bắc, với sự tham gia của hơn 1 triệu người nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Iran, Lebanon và Iraq. Người biểu tình giương cao cờ và các khẩu hiệu ủng hộ Iran, phản đối sự leo thang quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với Liban và Iraq trong khi ủng hộ lập trường của Iran.