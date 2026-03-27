Định hướng lớn cho Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, tầm nhìn chiến lược 100 năm

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Nga không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống, mà định vị lại và nâng tầm hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Ngay từ khi bước chân xuống cầu thang máy bay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được các bạn Nga đón tiếp hết sức tình cảm, trọng thị.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch làm việc dày đặc, hết sức phong phú và thực chất với khoảng 30 hoạt động. Trong đó Thủ tướng Chính phủ đã hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin; hội kiến Tổng thống Nga V.Putin; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nga Matviyenko; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nga Volodin; gặp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu./.