Chính trị

Điện mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Maroc

Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam gửi điện mừng tới các lãnh đạo Maroc nhân dịp 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Maroc (27/3/1961-27/3/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Quốc vương Mohammed VI; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Aziz Akhannouch; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Mohamed Ould Errachid và Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi El Alami.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và Kiều dân Maroc Nasser Bourita./.

(TTXVN/Vietnam+)
