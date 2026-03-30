Thắt chặt quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia, ngày 30/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường đã đến chào Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP Prak Sokhonn.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cũng có cuộc gặp, làm việc với Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Đối ngoại Trung ương CPP Suos Yara và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Ung Rachana.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong cuộc gặp tại Cung 7/1 - Trụ sở Trung ương CPP ở thủ đô Phnom Penh, Phó Chủ tịch CPP Samdech Say Chhum chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là kinh tế đạt mức tăng trưởng ấn tượng 8,02%; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, hoàn thành mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Phó Chủ tịch CPP gửi lời thăm hỏi đến các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Campuchia, cũng như luôn phối hợp, hợp tác và ủng hộ Campuchia tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông Say Chhum bày tỏ mong muốn đón các nhà lãnh đạo Việt Nam thăm Campuchia trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn (phải) tiếp Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường tới chào xã giao.

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương CPP, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn một lần nữa chúc mừng và đánh giá cao thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam trong việc cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn nhấn mạnh những thắng lợi đạt được đã thể hiện niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thắng lợi của cuộc bầu cử vừa qua là cơ sở vững chắc, niềm tin và động lực to lớn mà nhân dân Việt Nam trao cho Đảng để tiếp tục chèo lái đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Campuchia, nhắc lại những kết quả tích cực đạt được tại Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia vào tháng 12/2025, ông Prak Sokhonn khẳng định các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao đã giúp quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và tăng cường, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đồng thời thể hiện nỗ lực của lãnh đạo hai bên không ngừng vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Campuchia trên tinh thần "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài."

Về phần mình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Việt Nam đến các nhà lãnh đạo Campuchia, khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Campuchia.

Chúc mừng những thành tựu của Campuchia trong xây dựng và phát triển đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện hơn nữa, đạt được các mục tiêu phát triển đề ra.

Hai bên đánh giá cao những kết quả mang tính lịch sử của chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào ngày 6/2 vừa qua, cũng như những nhận thức chung đạt được tại cuộc họp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương CPP, cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào vừa qua.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, kết nối kinh tế, kết nối hạ tầng và chuỗi cung ứng; tăng cường hơn nữa hợp tác kênh Đảng, chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian tới, đồng thời xúc tiến ký kết các văn kiện hợp tác giữa các ban Đảng nhằm đưa hợp tác giữa các ban Đảng đi vào chiều sâu.

Hai bên cũng nhất trí xây dựng kế hoạch cụ thể để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào năm 2027, qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước và gìn giữ giá trị đoàn kết, gắn bó như tài sản vô giá cho thế hệ sau./.

