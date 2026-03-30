Trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

Chiều 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cùng dự có các đồng chí: Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ... tham dự buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ (40 năm tuổi Đảng); Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (45 năm tuổi Đảng); Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ (40 năm tuổi Đảng); Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ (30 năm tuổi Đảng).

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trao tặng Huân chương Quân công và Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho một số đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, là những phần thưởng cao quý, niềm vinh dự lớn lao, kết tinh từ cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang vì Đảng, vì nhân dân của các đồng chí đảng viên trung kiên.

Các đồng chí được nhận phần thưởng cao quý hôm nay là những cán bộ đã trưởng thành qua nhiều môi trường, nhiều cương vị, nhiều thử thách; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm.

Dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; luôn giữ gìn phẩm chất, danh dự của người cán bộ, đảng viên; luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trong nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng và những nhiệm kỳ trước đó, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Nhưng trong khó khăn, bản lĩnh của Đảng ta, dân tộc ta càng được khẳng định.

Những thành tựu to lớn, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật của đất nước thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí được nhận những phần thưởng cao quý hôm nay.

Các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng toàn hệ thống chính trị vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió, giữ vững ổn định, củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư bày tỏ điều rất đáng trân trọng là các đồng chí không chỉ để lại thành tựu trong công việc, mà còn để lại tấm gương về nhân cách, bản lĩnh và tinh thần phụng sự. Đó là sự tận tâm, tận lực; là ý chí vượt qua khó khăn; là tinh thần giữ mình, giữ Đảng; là sự chân thành, giản dị, trách nhiệm trước đồng chí, đồng bào.

Được trao tặng Huân chương Quân công, được nhận Huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng, các đồng chí có quyền tự hào. Đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự của riêng của cá nhân và gia đình các đồng chí; mà còn là niềm vui chung của Đảng ta, của nhân dân ta, của những đồng chí, đồng đội đã từng cùng “chia ngọt sẻ bùi” với các đồng chí suốt chặng đường công tác.

Nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, bền bỉ và rất vẻ vang của các đồng chí, Tổng Bí thư mong muốn các đồng chí, với trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín của mình, sẽ tiếp tục dõi theo, góp ý, hiến kế, truyền lửa, tiếp thêm niềm tin và kinh nghiệm quý báu cho thế hệ cán bộ hôm nay và mai sau; sẽ tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng về khí tiết, về lòng trung thành, về đạo đức cách mạng, để lớp cán bộ kế cận noi theo, học tập và tiếp bước.

Thay mặt các đồng chí nhận Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trân trọng và biết ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên đã luôn đồng hành, quan tâm, tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ trong suốt chặng đường công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước trong suốt chặng đường phấn đấu và trưởng thành. Đây cũng là điểm tựa tinh thần vững chắc, là động lực thôi thúc mạnh mẽ, là lời nhắc nhở sâu sắc để tiếp tục giữ vững và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, không ngừng nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, của dân tộc ta. Dù bất cứ ở những cái cương vị nào và bất cứ ở đâu cũng sẽ tiếp tục cống hiến xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, với tình yêu thương của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn đem theo lý tưởng cách mạng cao đẹp, phấn đấu vì Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân Việt Nam anh hùng, đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sẽ có sự phát triển đột phá về mọi mặt, hiện thực hóa thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

