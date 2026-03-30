Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên kiện toàn các chức danh chủ chốt

Ngày 30/3, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã bầu ông Lê Thành Đô tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI; bà Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI.

Ông Bùi Minh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bầu ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVI; các ông: Lò Văn Cương, Nguyễn Minh Phú và Nguyễn Văn Đoạt tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhận định nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra giai đoạn phát triển mới, song Điện Biên vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nếu không sớm đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị và tổ chức lại không gian phát triển.

Ông nhấn mạnh vai trò của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, gắn bó chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh và giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho hoạt động của chính quyền.

Tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo; thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh gắn với các dự án trọng điểm, chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển.

Mục tiêu đến năm 2030, Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, là trung tâm du lịch của vùng, từng bước trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu 4 Trưởng ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, 15 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.

Với việc hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI tạo tiền đề quan trọng để bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

