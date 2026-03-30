Các địa phương kiện toàn chức danh chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ mới

Ngày 30/3, Hội đồng Nhân dân các tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn chức danh lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn tỉnh đạt trên 99,91%; qua đó đã bầu ra 15 đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, 81 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành bầu để kiện toàn các chức danh theo quy định của pháp luật, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu Trưởng các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm: Bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn. Các Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm Ban Kinh tế-Ngân sách, Ban Văn hóa-Xã hội và Ban Pháp chế được bầu theo quy định.

Kỳ họp đã bầu ông Lê Văn Hẳn giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm các ông Nguyễn Hồng Thanh, Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên và Huỳnh Văn Sơn, đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%; đồng thời, bầu 16 Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng, phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày chương trình hành động, cam kết trước cử tri; tin tưởng Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả đạt được, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong nhiệm kỳ mới.

Bầu chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, bầu các chức danh lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phạm Văn Chuẩn và ông Trần Thanh Nguyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Phạm Thành Ngại tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Các ông Trần Văn Dũng, Huỳnh Minh Tuấn, Nguyễn Thành Diệu, Nguyễn Phước Thiện giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ mới.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, trong nhiệm kỳ này, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, bảo đảm mỗi nghị quyết không chỉ đúng về chủ trương mà còn sát thực tiễn, phù hợp đặc thù từng vùng, địa bàn, khả thi và đi vào cuộc sống.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Hoạt động giám sát sẽ được tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là các vấn đề phát sinh sau sắp xếp, hợp nhất; theo dõi đến cùng và kiến nghị giải quyết hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt.

Ông Ngô Chí Cường nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh phải thực sự là nơi thể hiện tiếng nói của nhân dân. Trước những trăn trở, bức xúc của người dân, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi sau sắp xếp, cần chủ động nắm bắt, kịp thời xem xét, theo dõi đến cùng và kiến nghị giải quyết hiệu quả; không để tồn đọng kéo dài, không để khoảng cách giữa nghị quyết và cuộc sống của nhân dân.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám hy sinh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tập trung xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, địa lý, văn hóa, con người... mà không nơi nào có như Đồng Tháp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ mới, trọng tâm, đột phá; đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng để vừa khơi thông nguồn lực, vừa tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số./.

