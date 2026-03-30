Ông Đỗ Hữu Huy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Chiều 30/3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 với 84 đại biểu.

Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; ông Từ Thái Giang, Đỗ Thái Phong và bà Phúc Bình Niê Kdăm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ đồng ý 100%.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà: Hồ Thị Nguyên Thảo, Trương Công Thái, Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thành lập các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và bầu chức danh Trưởng các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của pháp luật.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ thực hiện các nội dung theo luật định, mà còn đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Ngay sau Kỳ họp, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; xây dựng quy chế làm việc khoa học, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”./.

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk Đoàn công tác công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2026 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.