Lần đầu tiên Việt Nam có sỹ quan Tác chiến quân sự hỗn hợp tại UNISFA

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 sỹ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA) và phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu.

Tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng đã công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử Trung tá Nguyễn Ngọc Linh và Trung tá Trần Thái Sơn tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Trong đó, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh đảm nhiệm vị trí Sỹ quan Tác chiến quân sự hỗn hợp (SO JMOC) tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei; đây là vị trí mới mà Liên hợp quốc lần đầu tiên mời Việt Nam tham gia, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam. Trung tá Trần Thái Sơn đảm nhiệm vị trí Sỹ quan Cố vấn và Điều phối huấn luyện tại phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi.

Về quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh trước khi được cử đi làm nhiệm vụ là giảng viên bộ môn Địa hình quân sự, Khoa Quân sự chung, Trường Sỹ quan Lục quân 1 - một cơ sở đào tạo sỹ quan lục quân hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tá Trần Thái Sơn là Trưởng ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng-Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4; đồng thời đã có kinh nghiệm thực tiễn tại phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) nhiệm kỳ 2023-2024.

Chủ trì buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhấn mạnh việc cử các sỹ quan tham gia nhiệm vụ quốc tế tiếp tục khẳng định uy tín, trách nhiệm và vai trò tích cực của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý các sỹ quan phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn.

Cùng với đó, các sỹ quan cần chủ động nắm bắt hoạt động của phái bộ, kịp thời thông tin, làm cơ sở để Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về định hướng chiến lược triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai sỹ quan đi làm nhiệm vụ đợt này hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị; đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn và chế độ chính sách đối với các đồng chí trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cần làm tốt công tác hậu phương Quân đội, thường xuyên quan tâm, giúp đỡ gia đình quân nhân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc để các đồng chí xác định tốt tư tưởng, yên tâm công tác; duy trì hiệu quả lực lượng đang triển khai luân phiên, thay thế; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành toàn bộ lực lượng ngoài địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho hai sỹ quan phát biểu nhận nhiệm vụ trước khi lên đường, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), hai sỹ quan được cử đi làm nhiệm vụ lần này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, được đào tạo qua nhiều môi trường quốc tế, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu.

Đến nay, Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các phái bộ và cơ quan của Liên hợp quốc.

Việc tiếp tục triển khai lực lượng đợt này thể hiện sự chủ động, tích cực và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các hoạt động vì hòa bình, ổn định trên thế giới; qua đó khẳng định bước phát triển vững chắc, chuyên nghiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng./.

