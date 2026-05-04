Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026

Chiều 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 để đánh giá về các nội dung phát triển kinh tế-xã hội trong tháng Tư và 4 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác, cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho thời gian tới.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng và Quốc hội cùng dự.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết đây là Phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI với yêu cầu đánh giá đúng tình hình kinh tế-xã hội trong những tháng đầu năm 2026, nhất là trong tháng Tư vừa qua, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trong tháng Năm và thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nhấn mạnh trên cơ sở các báo cáo đã gửi tới các thành viên Chính phủ và đại biểu dự họp, phiên họp sẽ tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ cho ý kiến hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ nhằm bảo đảm hoạt động bài bản, chặt chẽ, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, các quy định của Đảng; thể chế hóa đầy đủ yêu cầu xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống.

Các đại biểu tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về tình hình kinh tế-xã hội, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích sâu các vấn đề nổi lên, nhất là áp lực lạm phát, trong đó có lạm phát nhập khẩu, tác động của biến động giá xăng dầu, hàng hóa thế giới; đánh giá hiệu quả điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, quản lý giá, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu chủ động ứng phó với các biến động bên ngoài, tăng cường năng lực chống chịu của nền kinh tế; đồng thời làm rõ các giải pháp điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, Thủ tướng đề nghị phân tích kỹ tốc độ tăng trưởng, cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu, đặc biệt là tình hình nhập siêu và tác động đến cán cân thanh toán, cân đối ngoại tệ; đề xuất giải pháp mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu bền vững.

Cùng với đó, cần tập trung đánh giá các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, môi trường; đề ra giải pháp thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực xuất khẩu; đồng thời rà soát việc triển khai các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng lưu ý tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó phù hợp, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Liên quan đến đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng; trong đó lưu ý các nhiệm vụ cấp bách như bảo đảm nước sạch cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu đánh giá toàn diện tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ những tồn tại, hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

