Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

Chiều 4/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại 2 điểm cầu tại Trung tâm hội nghị tỉnh và Đặc khu Phú Quý; đồng thời kết nối trực tuyến tới 83 điểm cầu xã, phường trong tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông tin đến cử tri kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 và kết quả của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri Lâm Đồng bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào kết quả kỳ họp cũng như hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cử tri cho rằng các nội dung, quyết sách được thông qua sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, cử tri kiến nghị các cơ quan Trung ương và địa phương quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, an sinh xã hội và phát triển địa phương.

Cử tri Lê Thị Phương (Đặc khu Phú Quý) phản ánh, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trên đảo còn nhiều khó khăn. Toàn đặc khu hiện chỉ có một bệnh viện phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nên chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Việc vận chuyển bệnh nhân vào đất liền điều trị còn tốn kém chi phí, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, nhất là trong mùa mưa bão.

Từ thực tế trên, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm hơn đến lĩnh vực y tế tại địa phương như tăng cường đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao; đầu tư, nâng cấp bệnh viện, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; đồng thời xây dựng phương án vận chuyển bệnh nhân an toàn, kịp thời, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Cử tri Phạm Văn Duẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, điều chỉnh các quy định còn chồng lấn giữa quy hoạch khai thác bôxít với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển bền vững; đồng thời nghiên cứu giải pháp phù hợp nhằm khai thác, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên này.

Cử tri Nguyễn Thị Mai (phường Phan Thiết) kiến nghị các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ Dự án Nghĩa trang sinh thái và nhà hỏa táng tại khu vực phía Đông của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh, tăng mức lương hưu đối với những người nghỉ hưu trước năm 1990 để cải thiện đời sống trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Một số ý kiến khác đề nghị điều chỉnh chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức cấp xã, tạo động lực trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và địa phương quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa tại vùng sâu, vùng xa; có chính sách hỗ trợ ngư dân đang gặp khó khăn khi thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khóa XVI và các cơ quan chức năng đã trực tiếp giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của cử tri tỉnh Lâm Đồng; đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến, phân nhóm vấn đề cụ thể.

Đối với nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Quốc hội chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và báo cáo tại kỳ họp tới; nội dung thuộc trách nhiệm địa phương, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương xem xét, giải quyết và thông tin kết quả đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiếp xúc cử tri, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, bảo đảm tiếp thu đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tặng quà cho các gia đình chính sách tại Đặc khu Phú Quý./.

