Đoàn công tác Trung ương làm việc về triển khai dự án động lực ven biển Lâm Đồng

Ngày 4/5, Đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã làm việc với tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam; triển khai các dự án động lực khu vực ven biển của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng (gồm khu vực dọc tuyến đường ĐT.706B, khu vực Bưng Thị-Tà Kóu và khu vực Hòa Thắng), hiện có khoảng 19 dự án động lực với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 22.000ha đang được một số nhà đầu tư chiến lược quan tâm nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Cụ thể, khu vực dọc tuyến đường ĐT.706B ven biển hiện có 8 dự án động lực với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 1.300ha; khu vực Bưng Thị-Tà Kóu hiện có 6 dự án động lực với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 14.000ha; khu vực Hòa Thắng hiện có 5 dự án động lực đang được quan tâm, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất với tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6.776ha.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải thông tin hiện nay, trong số các dự án trên đã có 2 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng và có 4 dự án đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 62.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, các dự án sẽ góp phần tăng thu ngân sách nhà nước; chỉnh trang, phát triển không gian đô thị; nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời cải thiện điều kiện sống và tạo việc làm cho người dân trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo đề xuất của Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng dự kiến có quy mô khoảng 75.000ha, trong đó phần đất liền khoảng 67.000ha và phần mặt biển khoảng 8.000ha.

Khu kinh tế dự kiến hình thành trên địa bàn 6 phường/xã: Xã Sơn Mỹ, xã Hàm Tân, xã Tân Minh, xã Tân Hải, phường Phước Hội và phường La Gi. Đây là khu vực có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, quỹ đất, kết nối hạ tầng giao thông và tiềm năng phát triển kinh tế biển.

Khu vực này có khả năng liên kết với các trục giao thông đối ngoại quan trọng như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55, tuyến Tân Minh-Sơn Mỹ, tuyến Tân Xuân -Tân Thắng (ĐT 719) kết nối với Thành Phố Hồ Chí Minh...

Vị trí cách cảng Cái Mép khoảng 60km, cách sân bay Phan Thiết khoảng 70km, cách sân bay Long Thành khoảng 90km, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km.

Khu kinh tế ven biển phía Nam có dư địa phát triển lâu dài, phù hợp với tính chất của một không gian kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực.

Khu vực này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc định hình cấu trúc không gian phát triển đồng bộ, liên kết giữa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, cảng biển, logistics, du lịch, năng lượng...

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thông tin các dự án động lực tại khu vực ven biển tỉnh có vai trò quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực du lịch, đô thị hóa và phát triển hạ tầng.

Việc triển khai các dự án này góp phần cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số.”

Do đó, tỉnh rất cố gắng tháo gỡ các vướng mắc để sớm triển khai dự án đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả tối đa dự án mang lại.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đồng tình ủng hộ việc triển khai các dự án động lực khu vực ven biển của tỉnh; khu vực ven biển rất quan trọng để phát triển kinh tế và các dự án sắp triển khai là các dự án quan trọng, nòng cốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Ông đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh trong thời gian qua về thu hút đầu tư, kết quả hoạt động của chính quyền hai cấp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án...

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tỉnh Lâm Đồng trong quá trình triển khai các dự án động lực khu vực ven biển cần lưu ý hai vấn đề là kết nối giao thông và phát triển hạ tầng cấp thoát nước, xử lý rác thải. Đây là hai vấn đề cốt lõi để phát triển mà những địa phương tăng trưởng hàng đầu cả nước đều gặp phải.

Giải quyết tốt các vấn đề này sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh phát triển, đặc biệt là việc tăng trưởng 2 con số như mục tiêu đã đề ra. Trước mắt, Lâm Đồng cần hoàn chỉnh quy hoạch chung sau khi sáp nhập, nhanh nhất là trong quý 2/2026; trong quy hoạch cần gắn với quy hoạch vùng và quy hoạch các ngành và gắn với định hướng quy hoạch của các tỉnh liền kề.

Tỉnh cũng cần định hình tiềm năng, thế mạnh để từ đó đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Lâm Đồng phát triển.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị đoàn công tác phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lâm Đồng tập trung đánh giá, làm rõ tồn tại hạn chế việc thực hiện chính quyền hai cấp; làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế của giải ngân vốn đầu tư công còn chậm...

Đối với các vấn đề cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tỉnh cần phân nhóm tháo gỡ khó khăn cụ thể nhóm thuộc thẩm quyền của tỉnh, Trung ương xử lý để đoàn công tác báo cáo các cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

“Thúc” tiến độ các dự án trọng điểm tại khu vực ven biển Lâm Đồng Lâm Đồng chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, huy động tối đa nhân lực, thiết bị bảo đảm tiến độ và hoàn thành công trình đúng thời gian quy định.