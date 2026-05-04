Việt Nam qua góc nhìn quốc tế: Kiểm soát rủi ro vĩ mô, giữ đà tăng trưởng

Trước những lo ngại, thậm chí nghi ngờ về khả năng duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, kinh tế Việt Nam vẫn cho thấy sự vững vàng và sức chống chịu đáng chú ý.

Không chỉ duy trì các động lực tăng trưởng, Việt Nam còn tiếp tục được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận là điểm sáng của khu vực, với triển vọng tích cực đi kèm sự thận trọng trước các rủi ro bên ngoài.

Trong các báo cáo cập nhật công bố đồng loạt trong tháng 4/2026, các tổ chức tài chính và định chế kinh tế quốc tế duy trì quan điểm tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam.

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2026 tiếp tục được định vị ở mức tăng trưởng cao so với mặt bằng chung của thế giới.

Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) công bố ngày 10/4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo GDP Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026 và duy trì khoảng 7% vào năm 2027.

Cùng quan điểm, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) và Ngân hàng UOB đưa ra mức dự báo xoay quanh ngưỡng 7-7,2%. Mặc dù Ngân hàng Thế giới (WB) và HSBC thận trọng hơn với mức 6,3-6,5%, song các định chế này đều thống nhất rằng Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Sự đánh giá tích cực của cộng đồng quốc tế không dựa trên kỳ vọng, mà xuất phát từ các nền tảng đã được kiểm chứng. Trước hết là vai trò của khu vực sản xuất và xuất khẩu.

AMRO nhấn mạnh tăng trưởng của Việt Nam được củng cố bởi ngành sản xuất định hướng xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) duy trì ổn định, phản ánh niềm tin dài hạn của nhà đầu tư trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

UOB cũng chỉ ra rằng ngành chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong quý đầu năm, cho thấy sức chống chịu của khu vực công nghiệp trước các cú sốc bên ngoài.

Trong khi đó, ADB ghi nhận chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 2/2026 đạt 54,3 điểm, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp nằm trên ngưỡng mở rộng.

Theo các chuyên gia UOB, lĩnh vực chế biến, chế tạo vẫn đóng vai trò “đầu tàu” dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp, bất chấp những gián đoạn cục bộ trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, cầu nội địa ngày càng được nhìn nhận là yếu tố quan trọng giúp ổn định tăng trưởng.

AMRO cho rằng tiêu dùng trong nước duy trì ổn định nhờ các chính sách hỗ trợ như gia hạn giảm thuế và đẩy mạnh đầu tư công.

ADB dự báo khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi, đặc biệt ở các lĩnh vực du lịch và công nghệ. Đây được xem là “bệ đỡ” quan trọng trong bối cảnh xuất khẩu có thể chịu tác động từ suy giảm nhu cầu bên ngoài, góp phần tạo sự cân bằng cho nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.

Tuy nhiên, các báo cáo cũng đồng loạt nhấn mạnh về các rủi ro bên ngoài, trong đó nổi bật là biến động giá năng lượng.

HSBC đánh giá Việt Nam là nền kinh tế có mức độ “nhạy cảm” cao với giá dầu do phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng. Khi giá dầu tăng, áp lực lạm phát gia tăng, đồng thời chi phí sản xuất và vận tải bị đẩy lên, ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành xuất khẩu chủ lực.

Thực tế cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2025, vượt mục tiêu 4,5%. Trong đó, nhóm vận tải tăng tới 10,8%, tạo sức ép đáng kể lên chi phí logistics và sản xuất. HSBC dự báo lạm phát cả năm có thể ở mức khoảng 4,3% và không loại trừ khả năng vượt ngưỡng mục tiêu nếu xung đột Trung Đông kéo dài.

Cùng với đó, UOB cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông - khu vực cung cấp nhiều đầu vào quan trọng cho các ngành như hóa dầu, nhựa và phân bón. Bên cạnh yếu tố năng lượng, rủi ro thay đổi chính sách thuế quan từ các thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt là Mỹ, vẫn là biến số khó lường, đòi hỏi Việt Nam phải chủ động đa dạng hóa thị trường và đối tác thương mại.

Bốc dỡ hàng hóa trên Cảng Cát Lái (phường Cát Lái) thuộc hệ thống Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ở trong nước, các tổ chức quốc tế cho rằng nền kinh tế vẫn duy trì ổn định, song tồn tại những điểm cần theo dõi.

AMRO lưu ý tăng trưởng tín dụng và chi tiêu công gia tăng có thể tạo áp lực lên lạm phát nếu không được điều phối hợp lý.

ADB cũng cảnh báo các rủi ro từ thị trường tài chính, bao gồm thanh khoản và nợ xấu, có thể ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Một điểm tích cực được nhiều tổ chức ghi nhận là khả năng điều hành linh hoạt của Chính phủ Việt Nam.

ADB đánh giá các biện pháp tài khóa có mục tiêu, như giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn và tăng cường dự trữ năng lượng, đã góp phần giảm thiểu tác động từ các cú sốc bên ngoài và hỗ trợ ổn định vĩ mô trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn trung và dài hạn, các tổ chức quốc tế đều nhấn mạnh vai trò của cải cách cấu trúc. AMRO đề xuất ba ưu tiên gồm nâng cấp công nghiệp, hoàn thiện khung chính sách và phát triển thị trường vốn.

ADB khuyến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đồng thời tiếp tục cải cách thể chế, bao gồm quá trình tái cơ cấu hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả khu vực công và thu hút đầu tư tư nhân.

Ngoài ra, ADB cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi xanh, coi đây là giải pháp then chốt để giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc giá năng lượng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Nhìn tổng thể, các đánh giá quốc tế trong tháng 4/2026 phác họa một bức tranh kinh tế Việt Nam tích cực nhưng không thiếu thách thức. Tăng trưởng vẫn là xu hướng chủ đạo, song chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát lạm phát và tiến độ cải cách thể chế.

Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026 không chỉ dựa vào các động lực truyền thống, mà còn gắn chặt với năng lực điều hành chính sách và cải cách.

Nếu kiểm soát tốt rủi ro vĩ mô và tận dụng hiệu quả cơ hội từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng và chuyển đổi kinh tế, Việt Nam có cơ sở để tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng đáng chú ý trong khu vực./.

Việt Nam lọt top 30 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất năm 2025 Trong bảng xếp hạng của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam đứng thứ 18 trong 30 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất năm 2025, với kim ngạch xuất khẩu 473 tỷ USD.