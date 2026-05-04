Kênh đào Suez lần đầu tiên đón tàu container chạy bằng LNG lớn nhất thế giới

Theo thông báo của Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) ngày 3/5, kênh đào Suez đã đón tàu CMA CGM GRAND PALAIS, tàu container chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, trong chuyến đi đầu tiên qua tuyến đường thủy này.

Con tàu do hãng CMA CGM của Pháp vận hành, có chiều dài 400 m, rộng 61 m, sức chứa 23.876 TEU và tổng trọng tải 240.000 tấn.

Tàu đi qua kênh sau khi vượt eo biển Bab Al-Mandeb an toàn, trên hành trình từ Singapore đến Malta. Tàu hoạt động trên tuyến MEX nối các cảng Viễn Đông với Địa Trung Hải.

Chủ tịch SCA Osama Rabie khẳng định chuyến đi này là minh chứng mới cho năng lực của kênh đào trong việc tiếp nhận những con tàu lớn nhất thế giới.

Ông mô tả kênh đào là tuyến đường an toàn và bền vững, giúp rút ngắn quãng đường hành trình, giảm tiêu thụ nhiên liệu so với các tuyến thay thế, phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đề ra.

Ông cũng cho biết, mối quan hệ với CMA CGM là mật thiết và lâu dài, khi các tàu của tập đoàn này vẫn ưu tiên đi qua kênh đào bất chấp những thách thức khu vực.

Thuyền trưởng Liang Zhihua cho hay các dự án phát triển đang triển khai trong luồng hàng hải của kênh đào đã nâng cao tính linh hoạt và an toàn cho siêu tàu, đồng thời nhấn mạnh tính chuyên nghiệp và chuyên môn của các hoa tiêu SCA là yếu tố then chốt bảo đảm chuyến đi suôn sẻ.

Theo quy trình chuẩn với tàu đi qua lần đầu, các hoa tiêu cấp cao đã lên tàu chào đón thủy thủ đoàn và trao tặng tấm bảng kỷ niệm cho thuyền trưởng.

Chuyến đi này diễn ra chỉ một tuần sau khi tàu du lịch MSC Euribia - một trong những tàu chở khách lớn nhất thế giới, chạy bằng LNG - lần đầu qua kênh đào Suez sau nhiều tuần bị mắc kẹt gần eo biển Hormuz.

Thay vì vòng quanh Mũi Hảo Vọng, tàu đã điều chỉnh lộ trình để đi qua Biển Đỏ và kênh đào trên hành trình từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Malta.

Việc các siêu tàu liên tiếp đi qua kênh đào cho thấy sự trở lại dần dần của giao thông vận tải trên kênh, khi các hãng vận tải biển đánh giá lại các tuyến đường sau những gián đoạn đã buộc nhiều tàu phải chuyển hướng khỏi Biển Đỏ do bất ổn khu vực.

Trong những năm gần đây, SCA đẩy mạnh mở rộng kênh, nạo vét luồng và nâng cấp năng lực hộ tống để sẵn sàng đón thế hệ siêu tàu mới./.

