Mali: Tình hình an ninh bất ổn, quân nổi dậy bao vây thủ đô Bamako

Nhóm vũ trang liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda tại Mali đã kêu gọi người dân nổi dậy chống lại chính quyền quân sự, đồng thời thúc đẩy việc thiết lập luật Hồi giáo, trong bối cảnh tình hình an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp ở nước này.

Theo các nguồn tin an ninh, nhóm Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) đã thiết lập nhiều trạm kiểm soát trên các tuyến đường chính dẫn vào thủ đô Bamako, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thành phố này bị phong tỏa.

Diễn biến trên xảy ra chỉ vài ngày sau khi JNIM tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn Mali hôm 25/4, phối hợp với lực lượng ly khai Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) - nhóm vũ trang chủ yếu là người Tuareg.

Các cuộc tấn công nhằm vào nhiều căn cứ quân sự, kể cả khu vực gần Bamako, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mali thiệt mạng và làm suy yếu đáng kể quân Chính phủ.

JNIM kêu gọi các đảng phái chính trị, quân đội, chức sắc tôn giáo và toàn thể người dân Mali đoàn kết lật đổ chính quyền mà nhóm này gọi là “chế độ độc tài quân sự.” Đồng thời, nhóm này nhấn mạnh cần tiến hành một quá trình chuyển tiếp “hòa bình, có trách nhiệm và toàn diện,” hướng tới thiết lập luật Hồi giáo.

Về phía chính quyền, nhà lãnh đạo Assimi Goïta khẳng định tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và cam kết sẽ “vô hiệu hóa” các nhóm vũ trang tiến hành các cuộc tấn công.

Giới quan sát cảnh báo nếu các nhóm vũ trang tiếp tục mở rộng kiểm soát và siết chặt áp lực quanh Bamako, nguy cơ khủng hoảng an ninh tại Mali có thể leo thang, ảnh hưởng tới sự ổn định của toàn khu vực Tây Phi./.

Mali: Giao tranh lan rộng, Bộ trưởng Quốc phòng thiệt mạng Bộ trưởng Quốc phòng Mali cùng vợ và 2 người cháu đã thiệt mạng sau vụ đánh bom xe ngày 25/4 nhằm vào nhà riêng của ông tại Kita, một thành trì của chính quyền quân sự nằm ngoài Bamako.