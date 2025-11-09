Nhiều nước khuyến cáo công dân rời Mali do tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng

Thế giới

Bộ Ngoại giao Pháp, Mỹ, Anh khuyến cáo công dân rời Mali do tình hình an ninh ngày càng tồi tệ, bạo lực gia tăng và khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Mạnh Hùng
Người dân tập trung tại một trạm xăng giữa lúc thiếu nhiên liệu ở Bamako, Mali. (Nguồn: Reuters)
Người dân tập trung tại một trạm xăng giữa lúc thiếu nhiên liệu ở Bamako, Mali. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo điện tử africanews đưa tin Bộ Ngoại giao Pháp vừa ra khuyến cáo chính thức kêu gọi công dân nước này rời Mali “càng sớm càng tốt,” đồng thời cảnh báo không nên thực hiện bất kỳ chuyến đi nào tới Mali trong bối cảnh tình hình an ninh tại đây đang xấu đi nghiêm trọng.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Pháp được đưa ra sau khi Mỹ và Anh ban hành khuyến cáo tương tự trong bối cảnh bạo lực do các phần tử thánh chiến tiến hành đang ngày một gia tăng ở Mali.

Theo nguồn tin địa phương, ít nhất 14 dân thường Mali đã thiệt mạng trong các vụ tấn công xảy ra những ngày gần đây tại thị trấn Léré.

Khủng hoảng an ninh và kinh tế tại Mali thời gian qua chủ yếu do Nhóm Ủng hộ Hồi giáo và Người Hồi giáo (JNIM) có liên kết với tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda gây ra. Nhóm này đã ngăn chặn các hoạt động nhập khẩu nhiên liệu, khiến nền kinh tế Mali gần như tê liệt.

Bạo lực leo thang đã buộc chính quyền Mali phải đóng cửa các trường phổ thông và đại học trên toàn quốc, trong khi nguồn cung cấp điện bị gián đoạn nghiêm trọng, đẩy đất nước này vào cuộc khủng hoảng nhân đạo và an ninh ngày càng nghiêm trọng./.

