Mali: Phiến quân tấn công đoàn xe chở nhiên liệu, thiêu rụi 40 bồn chứa

Quân đội Mali cho biết vụ “tấn công khủng bố” xảy ra khi đoàn xe thực hiện sứ mệnh bảo vệ người dân và hàng hóa trên đường từ Kayes đến Bamako, miền Tây Mali. 

Hoàng Nhương
Ít nhất 40 bồn chứa bị thiêu rụi. (Nguồn: AP)
Ngày 14/9, nhóm phiến quân Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) ở Mali đã tấn công một đoàn xe chở nhiên liệu, được quân đội hộ tống, thiêu rụi ít nhất 40 bồn chứa.

Trong một tuyên bố, quân đội Mali cho biết vụ “tấn công khủng bố” xảy ra khi đoàn xe thực hiện sứ mệnh bảo vệ người dân và hàng hóa trên đường từ Kayes đến Bamako, miền Tây Mali. Các binh sỹ đã “phản kháng mạnh mẽ” vụ tấn công.

Người phát ngôn của JNIM đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Tuần trước, JNIM - vốn có quan hệ với tổ chức khủng bố al Qaeda, tuyên bố sẽ ngăn chặn hoạt động nhập khẩu xăng dầu vào Mali.

Các chuyên gia lo ngại rằng Mali sẽ có thể cạn kiệt nhiên liệu chỉ sau 2 tuần nếu nguồn cung bị cắt đứt.

Sau các cuộc binh biến năm 2020 và 2021, phe quân đội đã lên nắm quyền tại Mali. Hiện Chính phủ Mali đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các nhóm chiến binh.

Theo các nhà phân tích, các nhóm này đang cố bao vây các thành phố và tỉnh lị tại khu vực Sahel./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tấn công khủng bố #Phiến quân #Khủng bố tại Mali Mali
