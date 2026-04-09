Ethiopia triệt phá đường dây buôn người với hơn 3.000 nạn nhân

Cảnh sát Ethiopia thông báo đã bắt giữ một “đầu mối buôn người quốc tế nguy hiểm," cùng 9 đối tượng đồng phạm bị cáo buộc đưa trái phép hơn 3.000 người sang Libya, nơi các nạn nhân bị giam giữ làm con tin và trong một số trường hợp bị tra tấn, hãm hiếp, thậm chí sát hại.

Cụ thể, tuyên bố của cảnh sát Ethiopia đăng trên Facebook ngày 8/4 cho biết mạng lưới buôn người này đã bị điều tra từ năm 2018 và chuyên tuyển mộ thanh niên từ Ethiopia, Sudan, Eritrea, Djibouti, Kenya và Somalia với lời hứa đưa họ sang châu Âu qua ngả Libya.

Cảnh sát cho biết đường dây này vận hành 5 nhà kho tại Libya để giam giữ các nạn nhân, đồng thời ép gia đình họ phải nộp các khoản tiền chuộc lớn.

Với trường hợp người thân không có khả năng chi trả, nạn nhân chỉ được cho ăn một bữa đạm bạc mỗi ngày, bị đánh đập bằng dây cao su hoặc dây điện, đồng thời bị trói chân tay.

Theo nhà chức trách, các đối tượng còn dùng nhựa chai đun nóng làm bỏng nạn nhân, phụ nữ bị cưỡng hiếp và nhiều người đã thiệt mạng trong quá trình bị tra tấn.

Tuyên bố của cảnh sát nêu rõ đường dây này đã “buôn bán trái phép hơn 3.000 người, giết hại hơn 100 người và cưỡng hiếp hơn 50 phụ nữ."

Cảnh sát Ethiopia đã công bố ảnh nhận dạng của 10 nghi phạm bị bắt, gồm 7 nam và 3 nữ, liên quan đến mạng lưới tội phạm nói trên.

Trong quá trình điều tra, Cảnh sát Liên bang Ethiopia, với sự hỗ trợ của Dự án ROCK do Liên minh châu Âu tài trợ thông qua Interpol, đã phỏng vấn hơn 100 nạn nhân và thân nhân của họ.

Kết quả điều tra cho thấy mạng lưới này đã luân chuyển khoảng 20 triệu USD thông qua các hoạt động phạm pháp.

Cảnh sát cũng cho biết cuộc điều tra đã làm lộ diện hơn 70 đối tượng buôn người lớn hoạt động tại Ethiopia và ở nước ngoài./.

