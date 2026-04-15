Để trẻ em vùng biên sớm có trường mới: Nỗ lực về đích đúng tiến độ

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Quảng Trị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 để kịp phục vụ năm học mới 2026 - 2027, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Nỗ lực về đích đúng tiến độ

Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, xã Đakrông có diện tích khoảng 360 km², đồng bào dân tộc thiểu số Pa Cô và Vân Kiều chiếm hơn 98%. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, chiếm gần 50%, nên việc học tập của học sinh ở các thôn, bản xa còn nhiều thiếu thốn, vất vả.

Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông tại thôn Ra Lây, xã Đakrông, được khởi công tháng 11/2025 với tổng mức đầu tư trên 220,9 tỷ đồng.

Trường được xây dựng nhằm cải tạo, nâng cấp, mở rộng với quy mô diện tích sử dụng đất 6,46 ha, phục vụ 1.021 học sinh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 7/2026 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026 - 2027.

Ông Lê Hoài Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đakrông cho biết: Để triển khai dự án thuận lợi, ngay từ khi thực hiện chủ trương, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động 17 hộ dân trong vùng dự án đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Việc xây dựng trường nội trú liên cấp trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo điều kiện cho học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số học tập trong môi trường ổn định, đầy đủ hơn mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước rút ngắn khoảng cách giữa vùng miền núi và vùng thuận lợi, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại công trình, các đơn vị thi công đang tập trung xây dựng khu nhà hành chính quản trị, hỗ trợ học tập và phụ trợ; khu nhà lớp học và bộ môn trung học cơ sở; cải tạo khối nhà sinh hoạt bán trú học sinh; xây dựng nhà lớp học và phòng học bộ môn tiểu học; nhà đa năng, nhà bếp, nhà nội trú giáo viên…

Đến nay, tiến độ thực hiện ước đạt 30% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công 2 khối nhà 1 tầng (D+E) để chuyển sang phần thân, đồng thời tiếp tục thi công phần thân tầng 2, 3 và mái các khối nhà còn lại.

Ông Phan Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng liên danh các nhà thầu (Mạnh Linh - Tổng hợp số 8 - Thuận An - Tuấn Tiến - Tràng An - Hòa Hưng - Phước Bình) cho biết: Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do địa điểm xa trung tâm, vận chuyển vật liệu khó khăn, cùng với yêu cầu kỹ thuật cao như đào móng sâu, đệm cát. Tuy nhiên, các hạng mục chính vẫn đang được triển khai đúng tiến độ.

Khối nhà hành chính quản trị 3 tầng đã hoàn thành phần thô tầng 1 và 2; nhà lớp học bộ môn trung học cơ sở đã hoàn thành phần thô; khu nhà ở giáo viên đạt tiến độ.

Hiện, các đơn vị đang tăng ca, tăng kíp, bảo đảm vật tư đầy đủ để phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình vào cuối tháng 7/2026 theo hợp đồng.

Dự án Trường nội trú Tiểu học và THCS Đakrông đặt tại thôn Ra Lây, xã Đakrông (Quảng Trị) được khởi công tháng 11/2025 với tổng mức đầu tư trên 220,9 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Tạo nền tảng phát triển giáo dục vùng biên

Tại miền núi phía Tây giáp Lào, xã Hướng Phùng có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số. Dự án Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng có tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 13 ha.

Công trình được khởi công từ tháng 11/2025, xây dựng đồng bộ với các hạng mục: Khối lớp học, khu nội trú, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao và hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trước tháng 8/2026, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho khoảng 1.500 học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hướng Phùng cho biết: Nhà trường mong muốn công trình sớm hoàn thành để học sinh không còn phải băng rừng, vượt suối, đối mặt với nguy cơ sạt lở khi đến lớp.

Khi có môi trường học tập, sinh hoạt ổn định, học sinh sẽ được rèn luyện trong điều kiện tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đồng thời, giáo viên giảm bớt khó khăn trong công tác vận động học sinh đến trường, phụ huynh yên tâm hơn khi gửi gắm con em.

Hiện, tiến độ dự án đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng; trong đó, các khối nhà chức năng đã thi công phần thân từ tầng 1 đến mái; hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành san nền, các phần việc khác vẫn đang tiếp tục được triển khai khẩn trương.

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình trường nội trú liên cấp tại hai xã Đakrông và Hướng Phùng.

Tại những nơi này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực và củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ.

Đồng thời, lực lượng chức năng rà soát, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, gắn với trách nhiệm từng đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình theo quy định.

Các nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, linh hoạt tăng ca, tăng kíp để bù tiến độ.

Tỉnh Quảng Trị có 15 xã biên giới đất liền giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, với 70 trường phổ thông và 33.730 học sinh.

Việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp là chủ trương lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh triển khai xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 15 xã biên giới, với tổng vốn gần 3.340 tỷ đồng.

Các công trình được đầu tư đồng bộ về phòng học, phòng bộ môn, khu hành chính, nhà nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, sân chơi, bãi tập và hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho dạy và học lâu dài.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: Việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở các xã biên giới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang còn khó khăn.

Khi hoàn thành, các công trình có ý nghĩa lớn trong việc đảm bảo cơ sở vật chất cho hàng nghìn học sinh được học tập trong môi trường đầy đủ, hiện đại, khang trang.

Thời gian tới, ngành Giáo dục cam kết đồng hành cùng các đơn vị để sớm đưa các dự án vào sử dụng hiệu quả trong năm học tới và những năm tiếp theo…/.

