Tiếp tục hành trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 30/3, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030.

Đây là bước tiếp nối quan trọng dựa trên kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2021 - 2025, nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với củng cố quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới .

Với phương châm “Đồng lòng - Sáng tạo - Thực chất - Bền vững - Phát triển,” chương trình đặt mục tiêu nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em vùng biên thùy.

Chương trình giai đoạn mới tập trung nguồn lực vào các địa bàn khó khăn, đặc biệt là 248 xã khu vực biên giới đất liền. Mục tiêu đến năm 2030, mỗi xã biên giới sẽ được hỗ trợ ít nhất 01 mô hình sinh kế bền vững gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cam kết đóng góp trên 200 ngày công lao động mỗi năm để giúp hội viên phụ nữ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm tình thương” và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi. Chương trình cũng đặt chỉ tiêu vận động, nhận đỡ đầu và trao học bổng cho ít nhất 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biên.

Song song với phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền pháp luật và bảo vệ chủ quyền vẫn là nhiệm vụ then chốt. Hàng năm, mỗi đơn vị cấp xã sẽ tổ chức ít nhất 02 buổi truyền thông về Luật Biên phòng Việt Nam và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội . Mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc” tiếp tục được củng cố để phát huy sức mạnh của "những cột mốc sống" nơi biên thùy .

Bên cạnh đó, trong bối cảnh kỷ nguyên số, chương trình đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ cho phụ nữ vùng cao qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ Hội và tối thiểu 30% hội viên tại các xã biên giới sẽ được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam”. Ứng dụng sẽ là cầu nối giúp chị em tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tìm kiếm việc làm và cập nhật kiến thức bảo vệ an toàn cho bản thân và trẻ em.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ chỉ đạo các tỉnh, thành phố (không có biên giới) tổ chức kết nghĩa, giao lưu và huy động nguồn lực hỗ trợ các tỉnh biên giới . Các hoạt động an sinh xã hội tiêu biểu như “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản”, “Mái ấm biên cương” và “Nâng bước em tới trường” sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ ./.

