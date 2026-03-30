Hàng loạt tồn tại và lỗi kỹ thuật thu phí tại 5 Dự án cao tốc Bắc-Nam

Sau gần một tháng chính thức đưa vào vận hành thu phí tại 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ ra hàng loạt các tồn tại về hạ tầng kỹ thuật và phần mềm của hệ thống thu phí.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến hết ngày 23/3, hệ thống thu phí tại 5 dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây đã ghi nhận tổng lưu lượng khoảng hơn 1,59 triệu lượt phương tiện; thu được 160,61 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc nộp ngân sách Nhà nước.

Trong đó, đoạn cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 lưu lượng đạt 391.188 xe, thu 26,38 tỷ đồng; đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn lưu lượng 216.339 xe, thu 15,75 tỷ đồng; đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu lưu lượng 264.077 xe, thu 17,43 tỷ đồng; đoạn Vĩnh Hảo-Phan Thiết lưu lượng 244.794 xe, thu 32,83 tỷ đồng; đoạn Phan Thiết-Dầu Giây lưu lượng 474.156 xe, thu 68,19 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ ra những tồn tại hạ tầng các trạm thu phí và các lỗi kỹ thuật như: hệ thống báo hiệu, tổ chức an toàn giao thông khu vực các trạm thu phí chưa được hoàn thiện ảnh hưởng đến an toàn giao thông và công tác vận hành; hệ thống cáp điện, cáp quang dọc tuyến nhiều vị trí chưa thi công các giải pháp bảo vệ theo thiết kế (như chôn ngầm, đổ bê tông, luồn qua ống thép bảo vệ), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, giảm tuổi thọ công trình, dễ bị xâm hại, mất cắp và phát sinh sự cố khác.

Ngoài ra, hệ thống camera làn và camera quan sát biển số có chất lượng hình ảnh mờ, kém, ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác trong việc nhận dạng và công tác hậu kiểm (toàn bộ các trạm thu phí); hình ảnh từ camera quan sát biển số trên phần mềm tại làn thỉnh thoảng bị mất tín hiệu, dẫn tới phải khởi động lại phần mềm, ảnh hưởng tới vận hành thu phí.

Máy tính thu phí tại làn có hiện tượng lỗi mất kết nối với hệ thống đầu-cuối, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xử lý giao dịch thời gian thực và giải quyết khiếu nại của khách hàng (các trạm trên đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45); các trạm thu phí chưa có thiết bị dự phòng, dẫn tới việc khắc phục, xử lý các sự cố do hư hỏng thiết bị chậm.

Các làn thu phí đầu vào thiết kế với số lượng camera quan sát biển số ít, không có thiết bị cảm biến laser phát hiện xe, do đó, trong quá trình vận hành, hệ thống gặp khó khăn trong việc phát hiện phương tiện, nhận diện biển số và ghép ảnh; gây khó khăn trong việc tra soát, đối chiếu dữ liệu phương tiện thực tế, báo cáo doanh thu, lưu lượng trạm thu phí.

Các làn thu phí đầu ra thiết kế lắp đặt camera quan sát làn xe và camera quan sát biển số đặt trên giá long môn nhưng trong quá trình vận hành, do vị trí lắp đặt trên giá long môn không bao quát được vùng xe dừng trước cabin thu phí, dẫn đến phần lớn các giao dịch không có hình ảnh biển số để đối chiếu.

Để tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng và cơ sở hạ tầng các trạm thu phí tại 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, Cục Đường bộ đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo các ban quản lý dự án yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp với nhà thầu vận hành, nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị để rà soát giải pháp thiết kế tại các trạm thu phí, khẩn trương có giải pháp khắc phục dứt điểm các tồn tại liên quan đến giải pháp thiết kế bảo đảm hệ thống thu phí kết nối liên thông, vận hành ổn định; đặc biệt là có giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống cáp điện, cáp quang trên tuyến.

Ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm thu phí, phối hợp chặt chẽ với Liên danh nhà thầu ETC-VETC-VDTC-EPAY (nhà thầu vận hành thu phí) để xử lý kịp thời, dứt điểm các tồn tại liên quan đến camera quan sát biển số và barrier tại các trạm thu phí; triển khai rà soát, khắc phục ngay các tồn tại tại hệ thống thu phí đúng hồ sơ thiết kế; rà soát, nghiên cứu việc mua sắm thiết bị dự phòng của hệ thống thu phí tại các trạm thu phí nhằm bảo đảm hệ thống thu phí vận hành liên tục, ổn định và xử lý kịp thời các tình huống sự cố phát sinh…/.

