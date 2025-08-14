Tài khoản giao thông sẽ mở ra khả năng thanh toán được nhiều dịch vụ

Từ ngày 1/10/2025, chủ phương tiện phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán.

Theo đại diện cơ quan quản lý Nhà nước và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử đường bộ, tài khoản giao thông sẽ mở ra khả năng thanh toán đa dịch vụ (phí đường bộ, phí đỗ xe, phí sân bay, cảng biển đến phí đăng kiểm) với chỉ với một tài khoản duy nhất.

Kết nối tài khoản giao thông với tài khoản thanh toán

Tại Hội thảo "Vì sao từ 1/10, lái xe cần có tài khoản giao thông?" do Báo Xây dựng tổ chức vào sáng 14/8, theo ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam), từ ngày 1/10/2024 khi Nghị định có hiệu lực đến ngày 1/10/2025, chủ phương tiện phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán.

Theo ông Toàn, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ có nhiệm vụ mở tài khoản giao thông cho chủ phương tiện ngay lần đầu gắn thẻ đầu cuối. Tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật ngân hàng để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Mỗi tài khoản giao thông có thể sử dụng để chi trả cho nhiều phương tiện nhưng mỗi phương tiện chỉ được liên kết và nhận thanh toán từ một tài khoản giao thông duy nhất. Chủ phương tiện phải đảm bảo đủ tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông khi thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Ông Nguyễn Lê Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết ngoài việc hỗ trợ khách hàng qua hệ thống tổng đài, người dân có thể tới các điểm trạm offline, thông qua hơn 130 điểm thu phí VETC trên toàn quốc để hỗ trợ người dân; liên kết với hơn 800 cửa hàng bán ôtô để cung cấp các điểm trạm liên quan, cũng như luôn hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh mạng xã hội, trực tuyến.

Lý giải việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước 1/10 Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, cả nước có 6,3 triệu xe sử dụng dịch vụ thu phí ETC, chiếm gần 100% tổng số ôtô cả nước. Nhưng còn khoảng 4 triệu người chưa chuyển sang tài khoản giao thông.

Hiện nay, nhà cung cấp dịch vụ VETC đã thực hiện kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn tại Việt Nam phục vụ thanh toán cho các phương tiện sử dụng dịch vụ.

“Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm bất cứ ngân hàng nào cũng có thể kết nối vào tài khoản VETC, đảm bảo cho việc kết nối giữa tài khoản giao thông với tài khoản thanh toán. Mặt khác, VETC vẫn đang tiếp tục giải bài toán kỹ thuật để việc kết nối được thuận lợi, không gián đoạn,” ông Thắng chia sẻ.

Tài khoản giao thông sẽ mở ra khả năng thanh toán được nhiều dịch vụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao thông số Việt Nam ePass, việc kết nối tài khoản giao thông-ví-ngân hàng hiện đang được đơn vị này triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, đơn vị mong muốn có thể kết nối trực tiếp từ tài khoản giao thông-ngân hàng mà không cần qua ví, để đảm bảo thuận lợi cho người dân, chủ xe.

Ông Hồ Quốc Phi, Phó chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam, hiện nay, khi xe đi qua trạm thu phí, chủ xe chỉ cần có tài khoản thu phí liên kết với ví hoặc thẻ visa, master để nạp tiền vào tài khoản thu phí là có thể lưu thông qua trạm và doanh nghiệp, lái xe cũng đã quen với hình thức này.

Do đó, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đang tăng cường tuyên truyền cho các chủ doanh nghiệp để họ hiểu và thực hiện đúng quy định, tránh tình trạng sau ngày 1/10/2025 khi tham gia giao thông, xe không qua được trạm thu phí vì chưa chuyển đổi sang tài khoản giao thông.

Ông Phi cũng đưa ra dự kiến việc chuyển đổi có thể hoàn thành trước trung tuần tháng 9. Tất cả các xe kinh doanh vận tải đều có tài khoản giao thông và việc di chuyển sẽ thuận lợi.

Hoàn trả số dư tài khoản thu phí

Theo quy định của Nghị định 119/2024/NĐ-CP, hiện tại, chưa có quy định xử phạt với hành vi này, ông Toàn cho rằng, tới đây, Cục Cảnh sát giao thông có thể sửa lại Nghị định 168 xem xét, bổ sung hành vi xe không có tiền trong tài khoản khi lưu thông qua trạm thu phí cao tốc sẽ bị coi là hành vi không đủ điều kiện qua trạm thu phí không dừng và bị xử phạt.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng mở rộng để tài khoản giao thông có thể thanh toán được tất cả các hoạt động mà phương tiện phải thanh toán. Các phương tiện phải trả tiền cho những dịch vụ nào cũng đều phải trả tiền qua tài khoản giao thông kết nối, như phí đỗ xe ở các trung tâm thương mại, chung cư…,” ông Toàn nói thêm.

Ngoài ra, các phương tiện đi qua các trạm thu phí có thể không cần dùng tới barie; việc định danh phương tiện sẽ kết hợp hệ thống giao thông thông minh để thực hiện quản lý, giám sát điều hành giao thông cả trên cao tốc và trong đô thị. Các giải pháp kết nối đang được nghiên cứu mở rộng để ứng dụng không chỉ nhằm phục vụ cho thanh toán, còn phục vụ giám sát điều hành giao thông trên các tuyến đường.

Ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam). (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trả lời về vấn đề chuyển đổi tài khoản giao thông, thì tiền từ tài khoản thu phí sang phương tiện thanh toán có mất phí hay không? theo ông Toàn, đến ngày 1/10/2025 khi tài khoản thu phí chuyển sang tài khoản giao thông, số dư trong tài khoản thu phí sẽ được chuyển trả lại cho chủ phương tiện theo 2 cách.

Trường hợp chủ phương tiện có ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông, tiền từ tài khoản thu phí sẽ được chuyển về ví điện tử. Trường hợp chủ phương tiện không có ví điện tử, tài khoản thu phí chỉ liên kết với thẻ tín dụng, về mặt kỹ thuật việc chuyển tiền lại khó hơn. Qua trao đổi, cơ quan quản lý đã đề nghị nhà cung cấp dịch vụ triển khai theo hướng đề nghị chủ phương tiện cung cấp số tài khoản ngân hàng để họ chuyển lại số tiền trong tài khoản thu phí.

“Cả 2 cách này đều không mất phí. Phía cơ quan quản lý Nhà nước cam kết sẽ chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết số dư trong tài khoản thu phí của chủ phương tiện ngay sau thời điểm 1/10/2025,” ông Toàn thông tin thêm./.

