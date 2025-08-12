Lý giải việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước 1/10

Liên quan đến việc phải thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước 1/10, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay quy định này sẽ giúp công tác quản lý Nhà nước về thu phí ngày càng công khai, minh bạch hơn; giúp người dân thực hiện thanh toán dễ dàng, đơn giản, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Theo Điều 31, Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, chủ phương tiện phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và thực hiện kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025.

Cũng theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, để trả phí đường bộ qua trạm thu phí theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC), chủ xe cần mở tài khoản giao thông kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật ngân hàng thay vì chỉ sử dụng tài khoản thu phí như hiện nay.

Về quy định chuyển đổi tài khoản thu phí, hiện nay tài khoản thu phí là tài khoản giao thông và tiền được nộp vào để phục vụ việc trả phí đường bộ. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng không phải là đơn vị có chuyên môn về quản lý tiền trong tài khoản thu phí.

Trong quá trình xây dựng Nghị định 119, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước một phương thức quản lý là tách tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc tài khoản, thẻ tín dụng… của ngân hàng. Chủ phương tiện có quyền lựa chọn phương tiện thanh toán để kết nối tài khoản giao thông.

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, cả nước có 6,3 triệu xe sử dụng dịch vụ thu phí ETC, chiếm gần 100% tổng số ôtô cả nước. Nhưng còn khoảng 4 triệu người (khoảng 70% số xe sử dụng ETC) chưa chuyển sang tài khoản giao thông do nhiều người chưa biết đến quy định mới./.

