Thay thế nhà thầu làm chậm tiến độ Dự án giao thông miền núi phía Bắc

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc trên địa bàn các tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 22 phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Lào Cai giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng trong tháng 3/2026, hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật trước 10/4/2026.

Ban Quản lý dự án 22 theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng thi công hàng tuần, hàng tháng đối với từng gói thầu, từng nhà thầu, từng mũi thi công; kiểm điểm tiến độ hàng tuần để yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay trong tuần kế tiếp nếu để xảy ra chậm tiến độ; thực hiện điều chuyển khối lượng trong nội bộ liên danh nhà thầu hoặc bổ sung, thay thế nhà thầu...

Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với tư vấn giám sát, nhà thầu về các khối lượng còn lại của các gói thầu (XL-10, XL-11), kế hoạch và giải pháp tổ chức thi công các khối lượng này (số mũi thi công cần phải bổ sung; số lượng và thời gian huy động tăng cường về nhân lực, thiết bị, vật liệu xây dựng; các gói thầu, đoạn tuyến phải tăng ca/kíp…).

Ban Quản lý dự án 2 phải khẩn trương rà soát toàn bộ chi phí, bao gồm chi phí xây dựng, chi phí tư vấn, chi phí giải phóng mặt bằng, các khoản chi bổ sung và chi phí bù trượt giá hợp đồng đến thời điểm hiện tại cũng như dự kiến đến khi hoàn thành dự án; việc rà soát nhằm xác định phần chi phí dự phòng còn lại, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia tài trợ gồm hai tuyến nối với tổng chiều dài gần 200km. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 6.000 tỷ đồng.

Trong đó, tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài-Lào Cai có tổng chiều dài hơn 147km, đầu tư quy mô đường cấp III miền núi. Tuyến nối Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài-Lào Cai có chiều dài tuyến khoảng gần 53km, đầu tư quy mô đường cấp IV miền núi./.

Hoàn thiện các hạng mục tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với tỉnh Lai Châu Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, trọng điểm là tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với tỉnh Lai Châu đang bước vào giai đoạn nước rút quyết liệt nhất.