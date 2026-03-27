Nhiều bất cập khi đưa cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu vào khai thác trước 31/3

Ngày 27/3, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, theo kế hoạch ban đầu, cuối tháng 3 này các đơn vị liên quan sẽ đưa vào khai thác Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu với chiều dài gần 38 km.

Tuy nhiên, đến nay, đoạn tuyến vẫn chưa hoàn thành tất cả các phần việc. Đặc biệt, nếu đưa vào khai thác sẽ nảy sinh nhiều bất cập vì Dự án thành phần 2 liên quan đến việc thu phí, kết nối với các tuyến đường khác.

Theo Ban Quản lý dự án 85, Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu kết nối với Tuyến T1 và T2, thuộc sân bay Long Thành (qua một số nhánh tại nút giao Long Thành, nút giao sân bay).

Đến nay, Tuyến T1, T2 đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên chủ đầu tư dự kiến tháng 4/2026 mới bắt đầu đấu nối nguồn điện phục vụ chiếu sáng và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông tại 2 tuyến đường.

Nếu cuối tháng 3 này đưa Dự án thành phần 2 vào khai thác (trong khi Tuyến T1, T2 chưa đảm bảo các điều kiện an toàn) dẫn đến chỉ có duy nhất một hướng kết nối vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cho phương tiện đi hướng từ Dầu Giây đến nút giao Long Thành (Đồng Nai) để đi Thành phố Hồ Chí Minh; tất cả các hướng đi khác không có lối vào cao tốc và hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Long Thành sẽ chưa có lối ra (lối ra vào phụ thuộc Tuyến T2).

Khi cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đưa vào khai thác sẽ kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây qua một số nhánh nút giao Long Thành.

Do cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chưa xây dựng hệ thống trạm thu phí (toàn tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu đang triển khai thiết kế hệ thống ITS), dẫn đến các phương tiện đi từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu sẽ không có tín hiệu thông tin đầu ra, còn phương tiện từ cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu đi vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây sẽ không có tín hiệu thông tin đầu vào nên sẽ không thể thu phí theo quy định.

Đầu tháng 3 này, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã báo cáo Bộ Xây dựng về phương án thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

VEC đề nghị hoàn thiện hệ thống thu phí của cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu nhằm đảm bảo đủ điều kiện kết nối liên thông với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây theo hồ sơ thiết kế, tránh tình trạng thất thoát thu phí và lãng phí khi đầu tư hệ thống thu phí tạm.

Ngoài ra, cao tốc Bến Lức-Long Thành chưa thi công đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 đến vị trí khớp nối với Dự án thành phần 2 tại nút giao Tân Hiệp, dẫn đến Dự án thành phần 2 sau khi hoàn thành vẫn chưa thể kết nối được vào cao tốc Bến Lức-Long Thành và Quốc lộ 51.

Để đảm bảo kế hoạch thông xe tuyến chính cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án 85 đề nghị các đơn vị liên quan sớm đưa vào khai thác Tuyến T1, T2, để khi Dự án thành phần 2 đưa vào khai thác các phương tiện có thể kết nối đi vào và ra khỏi cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu qua các nhánh tại nút giao Long Thành, nút giao sân bay.

Nghiên cứu phương án thu phí cho tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây trong thời gian cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu chưa xây dựng xong hệ thống trạm thu phí.

Theo Ban Quản lý dự án 85, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu dài hơn 54 km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, được chia làm 3 dự án thành phần; trong đó, tổng sản lượng tại Dự án thành phần 1 đạt 73%, Dự án thành phần 2 đạt 95%, Dự án thành phần 3 đạt 98%./.

