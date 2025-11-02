Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Ngày 2/11, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) và Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Tại công trường các dự án, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá, thời gian qua, các đơn vị có nhiều nỗ lực, vượt qua khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cần tiếp tục tập trung nguồn lực, tuyệt đối giữ cam kết hoàn thành đúng tiến độ dự án, làm dứt điểm các phần việc; tập kết đủ nguồn nguyên vật liệu, đặc biệt là đá xây dựng để tới đây khi mùa khô bắt đầu sẽ dồn lực thi công cả ngày lẫn đêm.

Với sân bay Long Thành, để đạt mục tiêu đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19/12/2025, nhà thầu cần tập trung hoàn thành các hạng mục trọng yếu như đường dẫn từ tuyến T1 đến nhà ga hành khách sân bay Long Thành, đường cất hạ cánh.

Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị phải tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng công trình. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành thủ tục để triển khai đầu tư đường cất, hạ cánh thứ 3 cũng như giai đoạn 2, sân bay Long Thành-Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, hiện các đơn vị đang huy động khoảng 17.000 nhân lực, máy móc thi công “3 ca, 4 kíp” tại các gói thầu sân bay Long Thành, tiến độ dự án đảm bảo.

Trong đó, hạng mục phức tạp là các tuyến tuynen kỹ thuật (công trình ngầm xây dựng dưới mặt đất để chứa hệ thống dây cáp, đường ống kỹ thuật) đã hoàn thành khoảng 20 trên tổng số gần 22km.

Công trình nhà ga hành khách đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Nhà thầu đang hoàn thiện lớp mái tại khu cánh và khu trung tâm; kết cấu thép khu cầu ống lồng; lắp đặt vách kính; ốp lát đá; thi công hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy; một số thiết bị tại nhà ga đang được lắp đặt. Đường cất hạ cánh số 1 đã cơ bản hoàn thành.

Các gói thầu như hệ thống cung cấp nhiên liệu; nhà để xe; lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay; xây dựng nhà ga hàng hóa số 1 và công trình phụ trợ; đường cất hạ cánh thứ 2; giao thông kết nối vượt tiến độ từ 3-6 tháng.

Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ban Quản lý dự án 85,chủ đầu tư Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Dự án thành phần 2 dài hơn 18km, đến nay sản lượng thi công đạt hơn 70% giá trị hợp đồng.

Với phần đường đã cơ bản hoàn thành đắp đất K95, đang tiến hành cấp phối đá dăm, gia cố ximăng, bêtông nhựa. Hệ thống cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành cọc khoan nhồi, mố trụ và đúc đủ toàn bộ phiến dầm.

Khoảng 3 tháng qua, thời tiết mưa nhiều gây khó khăn cho quá trình thi công, đặc biệt là đắp nền đường./.

Sân bay Quốc tế Long Thành hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đã hoàn thành công tác bay hiệu chuẩn và là tiền đề để đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên dự kiến được khai thác vào tháng 12/2025.