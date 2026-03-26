Hà Nội: Tài xế buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn nghiêm trọng tại phố Trung Kính

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa ôtô Lexus RX350 mang biển kiểm soát 30K-201.XX với 6 phương tiện khác xảy ra đêm 25/3 trên phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội), cơ quan chức năng đã xác định người lái chiếc xe Lexus RX350 này là V.Q.C (sinh năm 1987, trú tại thành phố Hà Nội).

V.Q.C được xác định là ngủ gật trong lúc lái xe và gây ra tai nạn.

Trước đó, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 25/3, ôtô Lexus RX350 mang biển kiểm soát 30K-201.XX do lái xe V.Q.C điều khiển di chuyển trên phố Trung Kính (hướng từ Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ). Khi đến khu vực nút giao Trung Kính-Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe Lexus RX350 va chạm với ôtô biển kiểm soát 30L-665.XX.

Xe Lexus RX350 này sau đó không giảm tốc độ mà tiếp tục lao sang làn ngược chiều, đâm liên tiếp vào 4 ôtô khác và 1 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú đâm mạnh khiến ôtô gây tai nạn lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương. Người đi xe máy gãy tay, chân và người trên ôtô bị thương nhẹ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy lái xe V.Q.C không vi phạm nồng độ cồn. Lái xe này khai nhận do buồn ngủ, không làm chủ tay lái nên đã gây ra tai nạn./.

