“ATM vé nghĩa tình” trên metro Bến Thành-Suối Tiên sẽ hoạt động từ ngày 5/6

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh cho biết, mô hình “ATM vé nghĩa tình” sẽ chính thức vận hành tại các ga trọng điểm của tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) từ ngày 5/6. Qua mô hình này, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được đi miễn phí trên tuyến metro số 1.

Chương trình “ATM vé nghĩa tình” do Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (Công ty HURC1) triển khai.

Mô hình không trao tiền mặt mà trao những chuyến đi miễn phí cho người cần hỗ trợ, được vận hành như một nhịp cầu kết nối giữa các nhà hảo tâm và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sẽ đồng hành, đóng góp kinh phí “trả trước” cho số lượng vé metro được trao tặng. Đến nay, chương trình đã huy động được nguồn quỹ vé đủ để cung cấp từ 500-1.000 vé miễn phí mỗi ngày.

Ông Lê Minh Triết - Giám đốc Công ty HURC1 cho biết Chương trình không chỉ trao đi những tấm vé metro miễn phí mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng xanh.

Các đơn vị tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ góp phần xây dựng một TP. Hồ Chí Minh hiện đại, nhân văn và nghĩa tình hơn mỗi ngày.

Hành khách có thể nhận vé miễn phí thông qua máy kiosk bán vé tự động “ATM vé nghĩa tình” được lắp đặt tại các nhà ga Bến Thành và Bến xe Suối Tiên.

Hành khách dùng Căn cước hoặc ứng dụng VNeID để quét mã QR, lựa chọn lộ trình và nhận phiếu đi tàu.

Hệ thống sẽ ghi nhận dữ liệu định danh và thông tin sử dụng vé để đối soát. Mỗi người chỉ được nhận 1 vé/lần và phải cách nhau ít nhất 30 phút mới có thể nhận thêm vé.

Theo ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc HTV, Ban Tổ chức mong muốn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua các chiến dịch sáng tạo, nhân văn và có sức lan tỏa.

“ATM vé nghĩa tình” là sự tiếp nối tinh thần “Chung tay một tấm lòng,” nơi mỗi tấm vé không chỉ hỗ trợ một chuyến đi mà còn gửi gắm sự quan tâm, đồng hành và nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh dành cho người dân.

Sau giai đoạn vận động và kết nối nguồn lực xã hội hóa, chương trình dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 5/6. Thông tin về hoạt động và cách thức đóng góp, tiếp nhận vé nghĩa tình sẽ được Ban Tổ chức cập nhật trên các kênh chính thức tại nhà ga và trên Htv.vn/ATMVeNghiaTinh./.

