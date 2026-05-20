Xuất hiện nhiều xe tải chở keo tràm quá khổ trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông

Thời gian gần đây, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua xã Bố Trạch (Quảng Trị) thường xuyên xuất hiện các xe tải chở keo tràm quá khổ, quá tải, được độ chế để gia tăng khả năng vận chuyển.

Những phương tiện này tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, khiến người dân lưu thông trên tuyến đường luôn trong tâm trạng bất an, lo lắng.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, nhiều xe tải chở keo tràm nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Bố Trạch.

Dù kích thước thùng xe theo thiết kế có giới hạn, nhưng các chủ xe đã tự ý độ chế bằng cách dựng thêm các cọc sắt, cọc gỗ thẳng đứng ở hai bên thành xe để chất keo tràm vượt quá chiều cao và chiều rộng cho phép.

Nhiều xe chở keo tràm cao vượt thùng từ 1,5-2m, các bó gỗ chất chồng cồng kềnh, nhô hẳn ra phía sau xe. Không ít trường hợp cây keo tràm được chất quá đầy, nghiêng lệch sang hai bên, chỉ được cố định sơ sài bằng dây xích hoặc dây thừng.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, đoạn qua xã Bố Trạch (Quảng Trị) đã không ít lần xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải chở keo tràm quá khổ, quá tải. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Khi lưu thông qua các đoạn cua hoặc tránh xe ngược chiều, những thân gỗ rung lắc mạnh, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống đường bất cứ lúc nào.

Đáng lo ngại, các đối tượng thường chọn thời điểm giữa trưa hoặc buổi tối để hoạt động nhằm né tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Đây cũng là thời điểm lưu lượng tuần tra trên tuyến giảm, khiến tình trạng xe quá khổ, quá tải diễn ra khá phổ biến.

Người dân sinh sống dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Bố Trạch cho biết, nhiều năm qua tình trạng xe chở keo tràm cơi nới, chở quá tải đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông.

Mỗi khi gặp các xe này, người đi xe máy hoặc ô tô con đều phải chủ động giảm tốc độ, né tránh vì lo sợ gỗ va quệt hoặc rơi xuống đường.

Anh N.V.Đ (xã Bố Trạch, Quảng Trị) chia sẻ, mỗi lần lưu thông phía sau các xe chở keo tràm quá khổ đều có cảm giác rất nguy hiểm.

Các cây keo tràm được chất cao, chìa ra hai bên nên chỉ cần xe phanh gấp hoặc vào cua mạnh là có thể đổ xuống đường. Nhiều người đi xe máy phải tấp sát lề hoặc dừng lại để nhường đường.

Theo phản ánh của người dân địa phương, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đã không ít lần xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải chở keo tràm quá khổ, quá tải.

Một số vụ va chạm khiến người tham gia giao thông bị thương, phương tiện hư hỏng do tránh né hoặc bị gỗ trên xe va quệt.

Trung tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó đội trưởng Đội tuần tra Kiểm soát đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ, quá tải trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.

Tuy nhiên, các trường hợp này thường lựa chọn khung giờ hoạt động để né tránh lực lượng chức năng nên công tác xử lý gặp nhiều khó khăn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua địa bàn xã Bố Trạch, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm liên quan đến xe chở keo tràm, xử phạt hành chính gần 375 triệu đồng.

Trong đó, có 22 trường hợp để rơi vãi vật liệu xuống đường, xử phạt 66 triệu đồng; 17 trường hợp chở hàng vượt quá chiều cao bị xử phạt 212,5 triệu đồng và 14 trường hợp chở hàng vượt quá chiều dài, xử phạt 82,6 triệu đồng...

Theo Trung tá Hoàng Mạnh Hùng, hành vi tự ý độ chế thành thùng xe, chở hàng vượt quá kích thước cho phép không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn.

Ngoài việc gây mất an toàn cho người đi đường, các xe quá tải còn làm gia tăng nguy cơ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, xuống cấp mặt đường.

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất vào các khung giờ cao điểm mà xe quá tải thường hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới thùng xe, chở hàng vượt quy định nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông./.

