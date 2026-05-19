Khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng

Sáng 19/5, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT) chính thức khởi công dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế (Nhà ga T2). Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, mục tiêu nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách/năm.

Nhà ga T2 đi vào vận hành từ tháng 5/2017 với công suất thiết kế ban đầu 4 triệu lượt khách/năm. Tuy nhiên, ngay từ năm 2019, nhà ga đã đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất.

Trong hai năm 2024 và 2025, sản lượng hành khách tiếp tục duy trì ở mức cao, lần lượt đạt 6,18 triệu và 6,81 triệu khách. Lượng khách tăng vọt đã đặt ra yêu cầu bức thiết phải mở rộng hạ tầng nhằm gia tăng năng lực tiếp đón, đảm bảo an toàn khai thác và giữ vững chất lượng dịch vụ.

Không gian được thiết kế theo lối kiến trúc vị nhân sinh của nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dự án mở rộng được triển khai trên diện tích 3.600 m², nâng tổng diện tích đất sử dụng lên mức 21.085 m². Năng lực phục vụ của nhà ga sẽ được tối ưu hóa với số lượng quầy check-in tăng từ 54 lên 85 quầy. Số cửa khởi hành bằng cầu ống lồng cũng tăng từ 4 lên 7 cửa, giảm thiểu tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt trong điều kiện thời tiết xấu.

Dự án còn tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý hành lý thế hệ mới, tăng từ 2 lên 4 đảo băng chuyền đi và từ 4 lên 6 băng chuyền đến. Về hạ tầng kỹ thuật, nhà ga ứng dụng hệ thống điều hòa không khí công nghệ biến tần và kiểm soát lưu lượng gió để tiết kiệm năng lượng.

Thiết kế dự án mô phỏng chính xác biên dạng mái hiện hữu để duy trì tính nhất quán của ý tưởng "Cánh chim hải âu" ban đầu. Ngôn ngữ kiến trúc vị nhân sinh (Biophilic) cũng được ứng dụng triệt để, đưa các mảng xanh và ánh sáng tự nhiên vào không gian nhằm mang lại trải nghiệm thư giãn.

Phối cảnh dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng. (Nguồn: AHT)

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc Công ty AHT cho biết dự án không chỉ là lời giải cho bài toán quá tải hiện tại, mà còn thể hiện mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, góp phần đưa Đà Nẵng tiến nhanh tới vị thế trạm trung chuyển năng động hàng đầu châu Á.

Sự kiện khởi công mở rộng Nhà ga T2 đánh dấu bước đi đầu tiên hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới hạ tầng hàng không khu vực. Theo định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thành phố Đà Nẵng cùng sân bay Chu Lai sẽ hình thành tổ hợp hai sân bay quốc tế với tổng công suất thiết kế lên đến 25 triệu lượt khách, tạo động lực tăng trưởng bứt phá cho ngành du lịch và phát triển kinh tế cho khu vực miền Trung../.