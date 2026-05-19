Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm PTMEG

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 14/5, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã đăng công báo chính thức (đính chính công báo ngày 5/5 trước đó) về việc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG (polytetramethylene ether glycol) nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Theo đó, sản phẩm bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra là PTMEG (polytetramethylene ether glycol), còn được gọi là PTMG, PTHF hoặc polybutylene glycol (mã HS Hoa Kỳ 3907.29.0000; ngoài ra có thể được nhập khẩu theo các mã 2932.11.0000 và 3404.90.5150).

Nguyên đơn khởi kiện là Công ty BASF Corporation (Hoa Kỳ); ngày khởi xướng điều tra 28/4/2026; thời kỳ điều tra chống bán phá giá từ 10/2025- 31/3/2026. Trong đơn kiện và thông báo khởi xướng, Bộ Thương mại Hoa Kỳ xác định có 1 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu PTMEG sang Hoa Kỳ trong thời kỳ điều tra.

Biên độ phá giá cáo buộc đối với Việt Nam, từ 100,61-151,47% (sử dụng Jordan là nước thay thế); từ 138,11-201,99% (sử dụng El Salvador là nước thay thế); từ 149,88 - 212,32% (sử dụng Indonesia là nước thay thế).

Nguyên nhân được chỉ ra là do Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiếp tục coi Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Do đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ sử dụng các yếu tố sản xuất và giá trị thay thế của nước thứ ba để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam.

Các nước thay thế được nguyên đơn đề xuất và Bộ Thương mại Hoa Kỳ chấp nhận xem xét trong giai đoạn khởi xướng gồm Jordan, El Salvador và Indonesia.

Phạm vi điều tra được xây dựng tương đối rộng, bao gồm hầu hết các dạng PTMEG bất kể độ tinh khiết, trọng lượng phân tử, đặc tính vật lý, phụ gia hoặc hình thức đóng gói; đồng thời bao gồm cả sản phẩm pha trộn, phối trộn hoặc gia công tại nước thứ ba nếu vẫn đáp ứng mô tả phạm vi điều tra.

Để chuẩn bị ứng phó với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc và các thông báo tiếp theo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC).

Song song đó, doanh nghiệp chủ động đăng ký tài khoản ACCESS tại Cổng thông tin điện tử về điều tra CBPG của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (https://access.trade.gov) để theo dõi thông tin; nộp bình luận, dữ liệu phục vụ trả lời điều tra.

Cục Phòng vệ thương mại đặc biệt lưu ý, tất cả các nhà xuất khẩu PTMEG sang Hoa Kỳ trong thời kỳ điều tra cần nộp đầy đủ và đúng thời hạn Bản trả lời câu hỏi Lượng và Giá trị (Q&V Questionnaire); đơn xin hưởng mức thuế suất riêng rẽ (Separate Rate Application) và trả lời các Bản câu hỏi điều tra tiếp theo (nếu bị lựa chọn làm bị đơn bắt buộc).

Việc không hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ sử dụng dữ liệu sẵn có bất lợi (AFA) và áp dụng mức thuế CBPG rất cao.

Ngoài ra, doanh nghiệp chủ động rà soát số liệu xuất khẩu, bán hàng, chi phí sản xuất và các yếu tố đầu vào sản xuất trong thời kỳ điều tra để bảo đảm tính đầy đủ và nhất quán của dữ liệu cung cấp cho DOC; phối hợp chặt chẽ với luật sư tư vấn, nhà nhập khẩu và Cục Phòng vệ thương mại trong suốt quá trình xử lý vụ việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp./.

