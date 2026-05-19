Giấu vàng trong thiết bị điện tử, đường dây buôn lậu 1.200 tỷ đồng sa lưới

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 đối tượng về tội Buôn lậu, trong đó có 5 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam liên quan đường dây vận chuyển, tiêu thụ vàng nhập lậu với quy mô đặc biệt lớn.

Đây được xác định là vụ án buôn lậu vàng có số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan các đối tượng người nước ngoài bị phát hiện, triệt phá trên địa bàn Thủ đô.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 10/2025, qua công tác nắm tình hình, Đội Thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây buôn lậu vàng từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn.

​

Nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng triệt phá đường dây.

​

Sau khoảng 6 tháng theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang thực hiện giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội, thu giữ 5kg vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ. (Ảnh: CACC)

​

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng cầm đầu đường dây là người Trung Quốc. Sau khi nhận yêu cầu từ khách hàng, đối tượng này tổ chức nhập lậu vàng từ Hong Kong vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang trong các lô hàng thiết bị điện tử nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Minh Đức (sinh năm 1988, trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung Quốc, Đức được giao nhiệm vụ tổ chức thuê người vận chuyển, giao vàng cho nhóm 5 đối tượng người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Minh Đức khai nhận đã biết hàng hóa vận chuyển là vàng nhập lậu nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do được trả công với số tiền từ 150-200 triệu đồng/tháng.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, tuyến đường vận chuyển và trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau.

Sau khi nhận hàng, nhóm đối tượng nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các thiết bị điện tử, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Cơ quan điều tra cũng xác định toàn bộ tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đỗ Minh Đức. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Đức sử dụng số tiền này để mua tiền ảo USDT rồi chuyển đến các tài khoản theo yêu cầu của đối tượng cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số vàng nguyên liệu được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300kg vàng, với tổng giá trị ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.