Phát triển xã Đức Trọng thành Trung tâm hành chính-chính trị của tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050, với định hướng xây dựng địa phương này trở thành đô thị thông minh, xanh, bền vững; giữ vai trò Trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh, đồng thời là đầu mối công nghiệp, logistics và giao thương quan trọng của khu vực Tây Nguyên.

Theo Quyết định số 2216/QĐ-UBND ngày 19/5 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng do Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải ký, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Đức Trọng với quy mô gần 14.878 ha.

Khu vực có vị trí tiếp giáp với các xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và Đơn Dương. Thời hạn quy hoạch được chia thành hai giai đoạn, gồm: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Mục tiêu quy hoạch nhằm phát triển xã Đức Trọng theo mô hình đô thị hiện đại, thông minh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, thương mại quốc tế và đô thị hành chính.

Trong đó, Đức Trọng được định hướng hình thành Trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Giai đoạn đến năm 2030, địa phương tập trung hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới hiện đại; phấn đấu toàn bộ xã Đức Trọng đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Đồng thời, địa phương sẽ ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, xử lý nước thải tập trung; nâng cấp mạng lưới giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp, trung tâm logistics và cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Ngoài ra, tỉnh cũng định hướng đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội, khu dân cư phục vụ công nhân, chuyên gia và tái định cư phục vụ các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

Theo quy hoạch dài hạn đến năm 2050, xã Đức Trọng sẽ trở thành đô thị hạt nhân của cửa ngõ phía Nam Tây Nguyên, kết nối trực tiếp với hệ thống cao tốc và cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Khu vực được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông liên vùng, trung tâm hành chính-chính trị mới của tỉnh, kết hợp phát triển đô thị hành chính hiện đại nhằm tạo động lực phát triển cho khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cải tiến công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chế biến nông sản, dược liệu và mỹ phẩm; tiếp tục đầu tư phát triển cảng cạn ICD Đức Trọng và nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Quy hoạch cũng xác định xã Đức Trọng có vai trò là đô thị hạt nhân của “Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng,” là đầu mối liên kết vùng, trung chuyển giao thông giữa Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Địa phương sẽ đảm nhận các chức năng trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, nghiên cứu phát triển và nông nghiệp công nghệ cao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban Nhân dân xã Đức Trọng tổ chức lập quy hoạch; Sở Xây dựng tỉnh thực hiện công tác thẩm định. Thời gian dự kiến hoàn thành lập quy hoạch trong quý II/2026, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Hiện, Trung tâm hành chính-chính trị tỉnh Lâm Đồng đặt tại đô thị Đà Lạt, chủ yếu tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, cách xã Đức Trọng hơn 30km về phía Bắc. Từ trung tâm xã Đức Trọng đến Đà Lạt có tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn và đèo Prenn với 4 làn xe chạy, rất thuận tiện về giao thông đường bộ.

Xã Đức Trọng có Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, hiện đang thi công nâng cấp lên đạt tiêu chuẩn cấp 4E, đủ điều kiện tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng hiện đại như Boeing 787 và Airbus A350.

Sân bay này đóng cửa từ tháng 3/2026 để thi công nâng cấp, dự kiến sẽ hoàn tất sửa chữa và sẵn sàng đón chuyến bay thương mại trở lại từ ngày 1/9/2026, đáp ứng phục vụ đến 5 triệu hành khách/năm sau năm 2030…/.

