Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tại Tây Ninh

Ngày 20/5, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Hậu Thạnh (tỉnh Tây Ninh), đối tượng Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ trên địa bàn xã) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bằng là nghi phạm trong vụ sát hại 3 người trong cùng một gia đình, bị bắt giữ khoảng 5 giờ sau khi xảy ra vụ án.

Theo thông tin ban đầu, Bằng quen biết người phụ nữ 41 tuổi sống cùng xã trong nhiều năm nay nhưng không được gia đình chấp nhận. Gần đây, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 18 giờ ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà người phụ nữ này dùng dao tấn công nhiều người trong nhà. Hậu quả, người phụ nữ cùng mẹ ruột 70 tuổi tử vong tại chỗ. Con trai 22 tuổi của chị này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt, tổ chức phong tỏa hiện trường, khẩn trương truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 23 giờ ngày 19/5, Bằng bị bắt khi đang trốn cách hiện trường khoảng 2km./.

