Hà Nội: Xét xử vụ hành hung hàng xóm tại Khu đô thị Mỹ Đình

Sáng 19/5, Tòa án nhân dân khu vực 4 - thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ hành hung hàng xóm tại căn hộ chung cư thuộc tòa nhà CT5- ĐN2 Khu đô thị Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) đầu năm 2026, thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội.

Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1982, trú Chung cư CT5 - ĐN 2, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt 4 tháng 10 ngày tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1, Bộ luật Hình sự.

Do thời gian tạm giam bằng thời hạn chấp hành án, Hội đồng xét xử quyết định trả tự do cho bị cáo ngay tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - thành phố Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chị Nguyễn Thu H (hàng xóm) đăng tải clip lên nhóm zalo cư dân tại Chung cư CT5-ĐN 2, Khu đô thị Mỹ Đình nói xấu con trai của Nguyễn Thị Vân Anh nên tối 9/1/2026, tại hành lang tầng 10 Chung cư CT5-ĐN2, Vân Anh đã có hành vi chửi bới, đánh chị H, gây mất trật tự khu dân cư và ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, Vân Anh khai con trai bị cáo bị chậm phát triển, nhận thức kém, không điều khiển được hành vi... nên bị cáo rất khổ tâm. Khi bị hàng xóm đưa clip lên nhóm công cộng, nói về hành vi của đứa con trai bị bệnh này thì Vân Anh rất bức xúc và đã có hành vi chửi bới, đánh chị H.

Bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận, xin lỗi chị H và mong được Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm được trở về nhà chăm sóc con trai và gia đình.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự công cộng tại khu dân cư nên cần áp dụng mức hình phạt tương xứng để răn đe, giáo dục.

Tòa cho rằng khi nhận được phản ánh liên quan đến con trai, bị cáo có nhiều cách giải quyết phù hợp hơn như trực tiếp trao đổi với hàng xóm hoặc phối hợp với ban quản lý tòa nhà để hỗ trợ quản lý, nhắc nhở con.

"Trong các mối quan hệ dân cư, cách hành xử phù hợp, kiềm chế cảm xúc và tôn trọng lẫn nhau là điều rất quan trọng để tránh phát sinh những hậu quả đáng tiếc," chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh.

Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, hành vi phạm tội bộc phát không có chuẩn bị trước... nên Hội đồng xét xử đã cân nhắc giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình./.

