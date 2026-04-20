Xử lý nghiêm đối tượng có hành vi hung hãn sau va chạm với nam shipper

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị nghiệp vụ trực thuộc vừa mời làm việc, xử lý nghiêm một trường hợp có hành vi hung hãn sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, vào đêm 19/4/2026, trên mạng xã hội lan truyền clip do người đi đường ghi lại hình ảnh va chạm giao thông giữa người đàn ông đi xe máy biển số 70B1-578.XX và thanh niên shipper điều khiển xe máy mang biển số 70B1-526.XX khi đang lưu thông trên đường Lý Thường (khu phố 4, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh).

Sau khi xảy ra va chạm, người đàn ông đã hung hãn cự cãi rồi điều khiển xe bỏ đi trước khi Công an phường Long Hoa đến.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì anh Nh (làm nghề shipper) cho biết anh không bị thương, phương tiện chỉ bị trầy xước nhẹ; không yêu cầu đền bù, xong đề nghị cơ quan Công an tìm ra người đàn ông trong vụ tai nạn với mình, lập biên bản xử phạt các hành vi vi phạm giao thông của người đàn ông đó.

Trước vụ việc gây bức xúc dư luận, Ban Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng phối hợp với Công an phường Long Hoa vào cuộc xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông trong vụ tai nạn đã sử dụng biển số giả, nên khó khăn cho việc xác định được người điều khiển.

Với tinh thần quyết tâm của tổ công tác, sáng 20/4/2026, tổ công tác đã xác định được người đàn ông điều khiển xe máy biển số 70B1-578.XX tên Huỳnh Văn L, sinh năm 1973, ngụ Khu phố 4, phường Long Hoa và mời ông L cùng phương tiện về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông L thừa nhận hành vi vi phạm của mình thiếu chuẩn mực, nóng tính nên cự cãi với người shipper trong vụ tai nạn và sẽ bồi thường nếu anh thanh niên shipper có yêu cầu và cam kết không tái phạm.

Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng đã lập biên bản ông L với các hành vi: Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe và tạm giữ phương tiện để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

