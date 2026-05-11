Đưa ra xét xử vụ hành hung hàng xóm tại Khu đô thị Mỹ Đình

Tòa án nhân dân khu vực 4-thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 19/5 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm tại căn hộ chung cư thuộc tòa nhà CT5-ĐN2 Khu đô thị Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) hồi đầu năm nay, gây bức xúc và thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Tạ Thị Phúc làm chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Vũ Thị Thủy (Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4-thành phố Hà Nội) thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1982, trú tại Chung cư CT5-ĐN 2, Khu đô thị Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4-Hà Nội truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1-Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4-thành phố Hà Nội, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc chị Nguyễn Thu H (hàng xóm) đăng tải clip lên nhóm zalo cư dân tại Chung cư CT5-ĐN 2, Khu đô thị Mỹ Đình nói xấu con trai của Nguyễn Thị Vân Anh nên khoảng 20 giờ ngày 9/1/2026, tại hành lang tầng 10 Chung cư CT5-ĐN2, Vân Anh đã có hành vi chửi bới, đánh chị H, gây mất trật tự khu dân cư và ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng.

Sau đó, đại diện Ban quản trị tòa nhà tới can ngăn thì lên thì Vân Anh dừng lại không đánh chị H nữa, nhưng 2 bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Do bị đánh đau nên sau đó chị H đã có đơn trình báo Công an phường Từ Liêm và đến bệnh viện Đa khoa quốc tế Hồng Ngọc điều trị. Chị H đã giao nộp cơ quan công an 1 clip ghi lại hình ảnh vụ việc xảy ra như trên.

Do bức xúc với việc Vân Anh đánh và chửi chị H nên chị H đã đăng tải clip trên lên các trang báo mạng xã hội khiến một bộ phận người dân rất bức xúc khi xem clip.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định người nhà Vân Anh tuy có mặt tại hiện trường nhưng không có hành vi giúp sức hay cổ vũ để Vân Anh đánh chị H. Do đó, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người này./.

