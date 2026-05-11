Ngày 14/5, xét xử nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Ngày 14/5 tới, Tòa án nhân dân khu vực 3 - Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội gây bất bình trong dư luận xã hội hồi đầu năm nay.

Bị cáo trong vụ án này là Trương Thị Bắc (sinh năm 1979, trú tại thôn 5, xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) bị Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 3 - Hà Nội truy tố về tội “Hành hạ người khác” theo quy định tại Điều 140, khoản 2, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bắc hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 5/6/2017, Tòa án Nhân dân quận Long Biên (cũ), Hà Nội xử phạt Bắc 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Nội, bà Hoàng Thị N (sinh năm 1944) là người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự chăm sóc bản thân, nên đầu tháng 12/2025, gia đình bà N đã thuê Trương Thị Bắc đến chăm sóc bà N tại địa chỉ ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Tại đây, chỉ có Bắc và bà N sinh sống. Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà N với tiền công là 11 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian đầu, các con, cháu bà N đến thăm và không phát hiện bà N có biểu hiện gì bất thường, không thấy bà N kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tối 10/1/2026, người nhà đến thăm bà N thì phát hiện thấy phần tai và mắt bên phải của bà N bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Khi hỏi Bắc thì Bắc nói do bà N bị ngã.

Không tin tưởng lời của B, người nhà bà N kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ của bà N và phát hiện Bắc đã có hành vi hành hạ bà N trong nhiều ngày.

Tại cơ quan điều tra, Trương Thị Bắc khai nhận: Trong quá trình chăm sóc, Bắc đã nảy sinh bực tức vì bà N không chịu ăn khi Bắc cho ăn, không phối hợp khi Bắc dọn dẹp vệ sinh cá nhân cho bà...

Do đó, từ ngày 2/1/2026 đến ngày 11/1/2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới bà N, dùng tay tát vào vùng mặt, đánh liên tiếp vào người, dùng chân dẫm lên đùi, tóm tóc, ấn đầu, kéo lê tay chân, hất, quăng quật người bà N từ vị trí này sang vị trí khác trên giường và trên xe lăn, gây thương tích 4% cho bà N…/.

Kết quả giám định cụ bà 82 tuổi bị nữ giúp việc bạo hành dã man ở Hà Nội Công an Hà Nội đã bắt tạm giam nữ giúp việc Trương Thị Bắc (46 tuổi, trú Thanh Hóa) về hành vi hành hạ cụ bà 82 tuổi. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị gãy nhiều xương sườn do bị bạo hành.

​