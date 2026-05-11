Triệt phá đường dây làm giả hơn 15 tấn thịt bò từ thịt heo nái

Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa chất cấm trên địa bàn phường Bình Trị Đông; khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.”

Hai bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1987, trú tại phường Bình Trị Đông) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990, trú tại phường Trung Mỹ Tây).

Qua công tác rà soát địa bàn và phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở do Nguyễn Văn Thái cầm đầu có hành vi sản xuất thịt bò giả, sử dụng hóa chất cấm trong chế biến thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt đùi heo nái với giá khoảng 110.000 đồng/kg, đưa về nhà riêng sơ chế, cắt thành từng miếng nhỏ rồi ngâm trong dung dịch pha hóa chất Sodium Metabisulphite nhằm khử mùi và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, số thịt này tiếp tục được ngâm với huyết heo để tạo màu giống thịt bò trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ với giá khoảng 150.000 đồng/kg.

Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm hóa chất Sodium Metabisulphite để giữ màu tươi và kéo dài thời gian bảo quản rồi bán ra thị trường với giá khoảng 180.000 đồng/kg.

Nơi sản xuất thịt bò giả. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan điều tra xác định, mỗi ngày nhóm này tiêu thụ khoảng 140 kg thịt bò giả làm từ thịt heo nái và khoảng 120 kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất tại khu vực chợ Cầu phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 2/2026, Thái thuê thêm Nguyễn Văn Thắng tham gia sản xuất, tiêu thụ số thịt nói trên.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận biết Sodium Metabisulphite là hóa chất không được phép sử dụng trong chế biến thịt heo và thịt bò nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận cao.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ năm 2024 đến nay, nhóm này đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng.

Ngày 8/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái và Nguyễn Văn Thắng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật./.

