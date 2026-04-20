Từ vụ tuồn lậu 300 tấn thịt bẩn: Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa luật trong năm 2026

Thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026, chiều 20/4, đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu) nhấn mạnh thời gian qua, tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra trên phạm vi cả nước; đáng lo là nhiều vụ vi phạm đã chuyển sang quy mô lớn, có tổ chức.

Từ thực trạng trên, đại biểu Khánh đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, tổng kết việc thi hành luật an toàn thực phẩm và sớm trình Quốc hội sửa đổi bổ sung ngay trong năm 2026 đảm bảo đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và theo tinh thần của Nghị quyết 66 -NQTW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thông tin cụ thể trước Quốc hội, đại biểu Khánh cho hay, thời gian qua, liên quan đến cả các cơ sở, doanh nghiệp có tên tuổi, nhiều lô hàng từ vài chục đến hàng trăm tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm như là không rõ xuất xứ, không rõ hạn sử dụng, không kiểm định, đã bị phát hiện. Đặc biệt là việc sử dụng hàng trăm tấn thịt lợn nhiễm dịch để chế biến thực phẩm.

Theo đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, thực tế trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rất là nghiêm khắc.

"Từ thực tiễn trên cho thấy nguyên nhân trực tiếp và mang tính chi phối là động cơ lợi nhuận. Trong đó, một bộ phận tổ chức cá nhân đã bất chấp pháp luật, coi nhẹ đạo đức kinh doanh, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe của cộng đồng để thu lợi," đại biểu Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, hệ thống pháp luật hiện hành dù đã tương đối đầy đủ nhưng còn một số quy định bộc lộ hạn chế, chưa theo kịp thực tiễn, nhất là trong bối cảnh kinh doanh trên môi trường mạng và chuỗi cung ứng phức tạp.

Từ thực trạng đáng lo ngại trên, đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát, tổng kết việc thi hành luật an toàn thực phẩm và sớm trình Quốc hội sửa đổi bổ sung ngay trong năm 2026 đảm bảo đồng bộ, phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, đại biểu cũng lưu ý trong thời gian chờ sửa luật, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là việc kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo tính răn đe.

“Cùng với đó cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát truy xuất nguồn gốc thực phẩm, tăng cường tuyên truyền để hình thành văn hóa sản xuất kinh doanh có trách nhiệm và tiêu dùng thông minh," đại biểu Khánh nói.

Ngoài ra, theo đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh, người dân cũng cần được trang bị kiến thức và phát huy vai trò giám sát, tố giác vi phạm.

Trước khi kết thúc bài chia sẻ trước nghị trường Quốc hội, đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn thực phẩm là vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

“Vì vậy cần có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa để kiểm soát hiệu quả, bền vững tình trạng này,” đại biểu Hoàng Quốc Khánh nói./.

Sau vụ 300 tấn thịt bẩn: Đại biểu Quốc hội đề xuất "cái bắt tay trách nhiệm" Đại biểu Quốc hội cho rằng cần tiến hành các cuộc thanh tra, rà soát trên toàn quốc về bữa ăn học đường, trong đó cần có sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Y tế, để đảm bảo bữa ăn an toàn.