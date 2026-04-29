Cử tri Lạng Sơn kiến nghị nhiều vấn đề liên quan thực tiễn đời sống

Ngày 29/4, tại phường Đông Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri về kết quả của kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Cử tri trên địa bàn tỉnh tin tưởng, những nội dung, quyết sách được kỳ họp thông qua sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại đây, cử tri địa phương cũng kiến nghị, cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh cần quan tâm bố trí nhân lực đáp ứng hoạt động chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục tình trạng thiếu, quá tải và chưa bảo đảm tính chuyên sâu ở cấp xã ở các lĩnh vực y tế, giáo dục; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống đường tuần tra biên giới.

Đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nâng cấp hệ thống điện, nước sinh hoạt, sóng viễn thông, bổ sung chế độ phụ cấp phù hợp với cán bộ làm việc tại địa bàn khó khăn, xa gia đình; xem xét chuyển đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất để bà con mở rộng diện tích đất canh tác.

Cử tri Nguyễn La Bình, phường Đông Kinh phản ánh, mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Bí thư Chi đoàn Thanh niên, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ còn thấp, chưa tương xứng với khối lượng công việc và trách nhiệm đảm nhiệm.

Cử tri đề nghị cơ quan chức năng Trung ương và của tỉnh nghiên cứu, xem xét đảm bảo chế độ phù hợp cho đội ngũ này. Cử tri Lương Mai Anh, phường Lương Văn Tri cho rằng Nhà nước cần quan tâm có cơ chế chính sách đặc thù về biên chế, tuyển dụng; quy định tuổi nghề của diễn viên ca, múa, nhạc và đầu ra cho nghệ sỹ, diễn viên khi hết tuổi nghề nhưng tuổi đời còn trẻ tại Đoàn nghệ thuật của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh thông tin, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ quyết tâm cao trong thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội từ nay đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045; trong đó, tập trung giải quyết những "điểm nghẽn" về kinh tế, chính quyền địa phương hai cấp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và đặc thù của từng địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương mong muốn, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cho biết, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng quý 1 đạt 7,05%. Thu ngân sách đạt trên 7.263 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ. Các lĩnh vực được duy trì và phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động ngày càng hiệu quả...Dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.

