Nghị quyết 57 tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững ở Tuyên Quang

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh thực hiện với tinh thần chủ động, đồng bộ.

Từ định hướng chiến lược, nghị quyết đã từng bước đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị công và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đột phá từ cơ sở và doanh nghiệp

Tại phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang), việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 được thực hiện quyết liệt thông qua sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đến nay, Ủy ban Nhân dân phường đã hoàn thành 100% tiêu chí về chuyển đổi số, bao gồm các nhóm thể chế, dữ liệu, nền tảng, bồi dưỡng tuyên truyền và chỉ đạo điều hành trên môi trường số.

Nhằm hỗ trợ người dân, Ủy ban Nhân dân phường Mỹ Lâm đã thành lập các tổ hướng dẫn với nòng cốt là Đoàn thanh niên và Ban chuyển đổi số để triển khai hình thức "cầm tay chỉ việc." Hiện, 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị và 100% hồ sơ công việc (trừ nội dung mật) tại phường đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng.

Trong lĩnh vực kinh tế số, phường Mỹ Lâm ghi nhận những kết quả khả quan. Hiện nay, 65% hộ dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt (mục tiêu đạt 85% vào năm 2030); 100% hộ gia đình có thành viên sử dụng điện thoại thông minh; trên 95% hộ có kết nối Internet. Phường có 8 sản phẩm OCOP (chè xanh Ngọc Thúy, rượu xứ Tuyên, mỳ gạo Thuận Yến...) đã được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc và quảng bá rộng rãi trên các sàn thương mại điện tử.

Ông Vũ Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Mỹ Lâm cho biết, nhờ mô hình chính quyền điện tử, toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính tại địa phương được giải quyết trên môi trường điện tử. Việc số hóa không chỉ giúp cải thiện tiến độ, đảm bảo tính công khai, minh bạch mà còn cho phép người dân tái sử dụng dữ liệu, giảm thiểu giấy tờ cho các thủ tục sau này.

Nếu như ở khối cơ quan nhà nước, Nghị quyết 57 tạo động lực thúc đẩy quản trị hiện đại thì ở khối doanh nghiệp chính là "đòn bẩy" để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhà máy gạch Tuynel Viên Châu (Tuyên Quang) đầu tư công nghệ sản xuất gạch tự động, khép kín giúp tăng năng suất và bảo vệ môi trường. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Tại Công ty Cổ phần gạch tuynel Viên Châu (Tuyên Quang), việc ứng dụng khoa học công nghệ đã thay đổi hoàn toàn diện mạo sản xuất. Doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền tự động hóa đồng bộ với hệ thống lò đĩa tuần hoàn kết hợp công nghệ tuần hoàn khí, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải môi trường. Đặc biệt, việc đưa cánh tay robot vào các khâu bốc xếp đã thay thế tới 90% nhân công trực tiếp.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chia sẻ đơn vị đã mạnh dạn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị doanh nghiệp. Hệ thống dữ liệu được kết nối liên thông từ camera nhận diện biển số, cân điện tử đến phần mềm hóa đơn, tạo thành chuỗi vận hành khép kín. Nhờ đầu tư công nghệ hiện đại, công suất nhà máy đã tăng 250% so với trước đây, đạt ngưỡng 132 triệu viên gạch/năm.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tỉnh Tuyên Quang trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dù trải qua quá trình hợp nhất tỉnh, địa phương đã chủ động duy trì đà tăng trưởng số, ưu tiên phát triển toàn diện trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Tỉnh đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo về đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ngay sau hợp nhất. Đáng chú ý, hệ thống văn bản pháp lý được ban hành kịp thời với 16 quyết định và 16 kế hoạch cấp tỉnh, tạo hành lang pháp lý thông suốt. Tỉnh cũng đã ký kết thỏa thuận chiến lược giai đoạn 2025-2030 với hai tập đoàn viễn thông lớn là Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Đến nay, toàn tỉnh có 3.098 trạm BTS; trong đó có 593 trạm 5G; 100% trung tâm xã, phường có internet cáp quang và sóng 5G. Đặc biệt, Tuyên Quang đã tạo ra cuộc vận động toàn dân học tập kỹ năng số thông qua phong trào "Bình dân học vụ số" với hơn 3.900 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, hơn 20.250 thành viên hỗ trợ người dân tại cơ sở; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 94,76%; 100% sản phẩm OCOP hiện diện trên các sàn thương mại điện tử; 100% cơ sở y tế khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân trên VNeID…

Theo lộ trình năm 2026, Tuyên Quang tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số với 24 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, tỉnh phấn đấu duy trì 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình; nâng tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến lên trên 95%; 100% cơ quan nhà nước sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử trong trao đổi công việc; 100% hệ thống thông tin được phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn theo cấp độ.

Trong lĩnh vực kinh tế số, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 75%; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; tiếp tục mở rộng thương mại điện tử, đảm bảo 100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh ứng dụng nền tảng số trong tiêu thụ sản phẩm.

Đối với xã hội số, tỉnh hướng tới phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ công. Đồng thời, tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nền tảng số phục vụ đời sống người dân như sổ sức khỏe điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng định danh điện tử...

Học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (tỉnh Tuyên Quang) nghiên cứu, lắp ráp công nghệ thông qua phòng học STEM. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Về hạ tầng số, tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, đảm bảo phủ sóng 4G/5G rộng khắp, từng bước xóa các "vùng lõm sóng"; nâng cấp hệ thống trung tâm dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Theo bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, năm 2026 sẽ là năm địa phương tập trung vào chất lượng thực chất và ứng dụng các công nghệ tiên phong.

Tuyên Quang tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu với kết quả triển khai nhiệm vụ. Điểm mới trong giải pháp năm 2026 là việc ứng dụng mạnh mẽ các nền tảng đào tạo trực tuyến mở để phổ cập kỹ năng số đại trà cho nhân dân và doanh nghiệp.

Tỉnh dự kiến sẽ tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp công nghệ lớn để đào tạo tại chỗ và thu hút chuyên gia chất lượng cao về địa phương.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Tuyên Quang cam kết ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tăng tỷ lệ chi ngân sách cho hạ tầng số và an toàn thông tin. Bên cạnh ngân sách nhà nước, tỉnh đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào hạ tầng dữ liệu và logistics. Công tác truyền thông trong năm 2026 cũng được đổi mới theo hướng "cá nhân hóa." Các tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt với phương châm "cầm tay chỉ việc," giúp người dân xóa bỏ rào cản công nghệ, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa.

Việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 tại Tuyên Quang không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia mà còn tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu sớm trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc./.

