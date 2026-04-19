Nghị quyết 57: Tạo chuyển động mới từ thực tiễn địa phương tại Lai Châu, Cà Mau

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều địa phương đã ghi nhận những chuyển biến mới trong phát triển kinh tế-xã hội, từng bước hình thành những cách làm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Cải cách hành chính và hạ tầng số

Tại Lai Châu, tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về hạ tầng và nhân lực, Nghị quyết 57 đang mở ra cơ hội để rút ngắn khoảng cách phát triển. Ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Tỉnh ủy Lai Châu đã triển khai với phương châm “bắt nhịp nhanh, triển khai quyết liệt,” cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh uỷ Lai Châu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030.

Cùng với đó, tư duy phát triển được xác định rõ: Chuyển từ nghiên cứu sang ứng dụng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời chủ động lựa chọn công nghệ phù hợp, tránh dàn trải, không chạy theo công nghệ đắt đỏ.

Theo thống kê, đến ngày 31/3/2026, toàn tỉnh Lai Châu đã triển khai 240 nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57, trong đó 137 nhiệm vụ hoàn thành, 23 nhiệm vụ đúng tiến độ và 80 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đăng ký 121 sáng kiến, mô hình đột phá.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,87%, vượt mục tiêu 80%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 94,06%, vượt mục tiêu trên 90%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến 100% các sở, ban, ngành.

Lai Châu đứng thứ 4/58 bộ, ngành, địa phương về tỷ lệ xử lý văn bản điện tử; đứng thứ 7/38 tỉnh, thành ủy về tiến độ chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Tỉnh cũng chú trọng phát triển hạ tầng và nhân lực số.

Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản; mỗi xã có ít nhất một cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số; tối thiểu 50% cán bộ công nghệ thông tin đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ bản.

Các phong trào như “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số,” “Phụ nữ kinh doanh online,” “Nông dân ứng dụng nông nghiệp thông minh” và đặc biệt là “Bình dân học vụ số” được triển khai sâu rộng.

Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, bản cũng phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi. Về hạ tầng, tỉnh đặt mục tiêu đến giữa năm 2026 phủ sóng 4G đến 100% thôn, bản, đồng thời xây dựng trạm BTS 5G tại trung tâm các xã, phường, nhằm xóa “vùng lõm sóng,” tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ số.

Xây dựng nền tảng cho phát triển dài hạn

Tại Cà Mau, Nghị quyết 57-NQ/TW được xác định là động lực then chốt cho phát triển trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số gắn với tính bền vững.

Ngay từ sớm, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian hoàn thành.

Yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi xanh luôn được tỉnh Cà Mau chú trọng trong quá trình triển khai Nghị quyết 57; coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đồng thời gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống người dân.

Theo báo cáo kiểm điểm công tác quý 1 năm 2026, liên quan đến Nghị quyết 57, Cà Mau được giao 243 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 133 nhiệm vụ (đạt 54,73%), 30 nhiệm vụ đang thực hiện đúng tiến độ và 80 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên.

Việc bố trí nguồn lực cũng được quan tâm, với tỷ lệ chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 3,2% tổng chi ngân sách địa phương, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết.

Một trong những hướng đi được Cà Mau tập trung là xây dựng chính quyền số gắn với cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, đồng thời từng bước chuyển sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung,” đồng thời kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành kinh tế số, xã hội số và chính quyền số trong giai đoạn tới.

Cà Mau cũng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong đó, doanh nghiệp được xác định là trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đồng thời tham gia đào tạo nguồn nhân lực số cho địa phương.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là hạ tầng kỹ thuật tại cấp cơ sở chưa đồng bộ; thiếu các cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà khoa học; các hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu còn phụ thuộc vào tiến độ và hướng dẫn từ Trung ương.

Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, Cà Mau dự kiến ban hành Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, cùng với Đề án ứng dụng công nghệ cao trong một số ngành, lĩnh vực.

Trọng tâm là xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời triển khai đồng bộ hạ tầng số với hạ tầng giao thông, điện, chiếu sáng và các công trình kỹ thuật khác.

Thực tiễn tại Lai Châu và Cà Mau cho thấy, Nghị quyết 57 đang dần đi vào cuộc sống thông qua những cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện từng địa phương. Chuyển đổi số được triển khai từ những lĩnh vực thiết thực như cải cách hành chính, sản xuất nông nghiệp, quản lý điều hành, tạo ra những kết quả bước đầu.

Tuy nhiên, để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt là về phát triển hạ tầng số, xây dựng và chia sẻ dữ liệu, cũng như thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh đó, việc duy trì cách tiếp cận “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm” cùng với sự chủ động, sáng tạo của địa phương sẽ là yếu tố quan trọng để Nghị quyết 57 tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới./.

