Dông lốc và mưa đá khiến 12 người bị thương, hàng nghìn nhà bị tốc mái

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện các địa phương bị thiệt hại bởi dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống, đồng thời thăm hỏi, động viên người bị thương và tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 9 giờ ngày 4/5, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá xảy ra trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội đã làm 12 người bị thương (Thái Nguyên 5, Tuyên Quang 7); 2.318 nhà bị tốc mái.

Cùng với đó là 8.259ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 16 trường học bị tốc mái; 6 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái; 75 cột điện bị gãy, đổ; 50m kè bị sạt lở (Phú Thọ); 11 công trình chăn nuôi bị tốc mái.

Ngoài ra, dông lốc kèm sét đã đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy mía trên địa bàn xã Nhân Hòa tỉnh Nghệ An đã làm vỡ bể chứa mật mía của một nhà máy mía khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn khoảng 7-8 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Tại xã Thành Bình Thọ, cầu cây Mít bắc qua Sông Con bị lệch so với mố cầu khoảng 30cm...

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 4/5, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Cùng với đó, từ ngày 5-13/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi; khoảng từ ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng chiều tối ngày 8-9/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 5-7/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Một nhà dân ở xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên bị hư hại do dông lốc kèm mưa đá gây ra. (Ảnh: TTXVN phát)

"Các khu vực trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, gió mạnh và các tình huống thiên tai khác có thể xảy ra trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, đợt không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, đồng thời thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.Các địa phương tổ chức trực ban, chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó./.

