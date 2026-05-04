Dự kiến hoàn thành thẩm định, cấp tín chỉ carbon rừng trong quý 2 năm 2026

Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Trần Quang Bảo cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến hoàn thành việc thẩm định, cấp tín chỉ carbon rừng cho năm 2021-2022 vào quý 2/2026 và trình đề nghị cấp tín chỉ carbon rừng cho giai đoạn 2023-2025 vào quý 3 năm nay.

Thông tin cụ thể, Cục trưởng Trần Quang Bảo cho biết trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp xây dựng Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng (dự thảo nghị định) theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm việc xây dựng, tổ chức lấy ý kiến, đăng tải dự thảo, tổ chức thẩm định và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự thảo nghị định trên được xây dựng tuân thủ quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, dự thảo nghị định cũng được xây dựng bảo đảm tính thống nhất với các luật liên quan như Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường, các quy định về giảm phát thải khí nhà kính, thị trường carbon, tài chính, ngân sách và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Dự thảo nghị định trên bao gồm 4 chương và 20 điều, 6 phụ lục, quy định về đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả và quản lý, sử dụng tiền dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng; dự án carbon rừng, xác định kết quả giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon rừng được cung ứng.

Đến nay, bộ đã có văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự thảo Nghị định theo hướng phân cấp thủ tục hành chính “cấp tín chỉ carbon rừng” cho địa phương nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Theo ông Bảo, việc ban hành Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng sẽ giải quyết các tồn tại, vướng mắc, phát huy tiềm năng lĩnh vực lâm nghiệp; thiết lập khung pháp lý đầy đủ để các địa phương, chủ rừng triển khai dịch vụ; thúc đẩy phát triển thị trường carbon rừng, tạo nguồn thu mới, nâng cao thu nhập cho chủ rừng và người dân.

Ngoài ra, nghị định trên cũng được kỳ vọng sẽ góp phần vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (NDC) và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, có 5 dịch vụ môi trường rừng (du lịch sinh thái, thủy điện, nước sạch, nuôi trồng thủy sản) đã có quy định rõ, chỉ còn dịch vụ lưu giữ carbon là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện khung pháp lý, giúp huy động nguồn lực tài chính cho người dân tham gia bảo vệ rừng.

Với tình hình trên, cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường dự kiến sẽ hoàn thành việc thẩm định, cấp tín chỉ carbon rừng cho năm 2021-2022 vào quý 2/2026 và trình Chính phủ đề nghị cấp tín chỉ carbon rừng cho giai đoạn 2023-2025 vào quý 3/2026.

Đối với Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp, trước đó, ngày 31/10/2022, tại Hội nghị các Bên tham gia COP26, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ký Ý định thư với Tổ chức Tăng cường tài chính lâm nghiệp (Emergent-Cơ quan điều hành Liên minh LEAF).

Theo Ý định thư, dự kiến Việt Nam chuyển nhượng cho Emergent 5,15 triệu tín chỉ carbon rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với mức giá tối thiểu 10 USD/tín chỉ carbon rừng giai đoạn từ năm 2021-2025 thông qua việc đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán giảm phát thải (ERPA).

Toàn bộ lượng tín chỉ trên sẽ được giữ lại để tính vào đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, Việt Nam đã hoàn thành các điều kiện kỹ thuật và thể chế để sẵn sàng tiếp cận các nguồn chi trả dựa vào kết quả thực hiện REDD+ từ Quỹ Khí hậu xanh, Quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp (FCPF) và Liên minh LEAF. Kế hoạch tiếp theo là tổ chức đàm phán, ký kết và triển khai Hợp đồng ERPA sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương hoặc Nghị định carbon rừng được ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các bộ, ngành đàm phán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ký kết và triển khai ERPA./.

