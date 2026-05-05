Mưa đá, dông lốc hoành hành: 3.100 ngôi nhà, 15.722 ha lúa bị thiệt hại

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 5/5 cho biết theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố (Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đồng Nai), từ chiều tối 2/5 đến sáng 4/5, thiên tai đã khiến 12 người bị thương; 3.110 nhà hư hỏng, tốc mái; 15.722 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng…

Dẫn số liệu từ các địa phương, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho hay về người, tính đến thời điểm 8 giờ ngày 5/5, mưa đá, dông, lốc, sét đã khiến 12 người bị thương. Trong đó, tại tỉnh Thái Nguyên có 5 người, tại tỉnh Tuyên Quang có 7 người.

Về nhà, thống kê từ các địa phương cho thấy có 3.110 nhà bị hư hỏng, tốc mái (trong đó tại tỉnh Tuyên Quang 159 nhà; Cao Bằng 22 nhà; Lào Cai 102 nhà; Thái Nguyên 1.382 nhà; Điện Biên 53 nhà; Phú Thọ 376 nhà; Thanh Hóa 5 nhà; Nghệ An 953 nhà; Hà Tĩnh 48 nhà; Đồng Nai 10 nhà).

Thiên tai cũng khiến 15.722 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại (trong đó Tuyên Quang 342ha; Lào Cai 116ha; Thái Nguyên 764ha; Điện Biên 771ha; Hà Nội 307ha; Thanh Hóa 35ha; Nghệ An 7.560ha; Hà Tĩnh 5.827ha).

Cùng với đó, có 25 trường học bị tốc mái (trong đó tại Tuyên Quang có 2 trường; Thái Nguyên 14 trường; Nghệ An 9 trường); 12 điểm nhà văn hóa bị hư hỏng, tốc mái (Thái Nguyên 4 điểm; Phú Thọ 1 điểm; Nghệ An 7 điểm).

Ngoài ra, mưa đá, dông, lốc, sét trong những ngày qua cũng đã khiến 103 cột điện bị gãy, đổ (trong đó tại Tuyên Quang có 7 cột điện; Cao Bằng 2 cột điện; Thái Nguyên 63 cột điện; Nghệ An 28 cột điện; Hà Tĩnh 3 cột điện).

Bên cạnh đó, 100m kè bị hư hỏng, sạt lở (tại tỉnh Phú Thọ 50m; tại tỉnh Nghệ An 50m); 2.000 tấn mật của Công ty Cổ phần Mía đường sông Lam (Nghệ An) bị tràn ra ngoài do sét đánh vỡ bể đựng mật; 1 tàu cá bị chìm tại Quảng Trị.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương nêu trên đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống; đồng thời tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại, để kịp thời khắc phục./.

