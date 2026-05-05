Sức khỏe, sinh hoạt của dân Quảng Ngãi bị đe dọa do nước thải từ cụm công nghiệp

Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc theo kênh Chìm Sơn Tịnh, hạ lưu Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) đang sống trong tình trạng bất an và bức xúc do nguồn nước thải từ các nhà máy gây ô nhiễm nghiêm trọng suốt hàng chục năm qua.

Kênh Chìm Sơn Tịnh chảy qua phường Trương Quang Trọng và các xã Thọ Phong, Đông Sơn. Theo phản ánh của người dân địa phương, nước kênh luôn trong tình trạng đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ông Hà Kiến (84 tuổi), một cư dân lâu năm tại thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong, nhớ lại trước đây, dòng kênh này trong xanh. Thế nhưng từ khi các nhà máy phía thượng nguồn đi vào hoạt động, dòng nước đổ xuống luôn đen kịt. Đặc biệt vào mùa khô, khi hệ thống thủy lợi Thạch Nham ngừng điều tiết nước, dòng kênh trở thành những hố nước thải lộ thiên.

“Khi kênh Thạch Nham mở nước cho bà con làm ruộng thì nước kênh Chìm Sơn Tịnh bớt đen hơn. Nhưng khi cắt nước thủy lợi thì dòng chảy đen đặc, cá, ốc gì cũng chết hết. Dân ở đây rất bức xúc," ông Kiến chia sẻ.

Đáng lo ngại hơn, do chưa có hệ thống nước máy sinh hoạt, hàng trăm hộ dân tại các xã Thọ Phong, Đông Sơn vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước giếng khoan, giếng đào. Khi nguồn nước mặt bị ô nhiễm nghiêm trọng, mạch nước ngầm cũng không còn an toàn.

Ông Bùi Văn Nho, Trưởng thôn Phong Niên Hạ, xã Thọ Phong chia sẻ: “Con kênh này chạy vòng quanh thôn nên ảnh hưởng rất nhiều đến mạch nước ngầm, đặc biệt với những giếng đào nông của bà con."

Anh Hồ Văn Định, một cư dân khác trong thôn, cũng lo lắng cho rằng sức khỏe và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, luôn bị đe dọa kể từ khi cụm công nghiệp đi vào hoạt động.

Ông Hà Kiến (84 tuổi) bức xúc vì dòng kênh luôn có màu đen kịt. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Nguyên nhân chính của tình trạng trên được xác định là do sự yếu kém trong hạ tầng bảo vệ môi trường của Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây. Cụm công nghiệp này được thành lập từ 2003, với diện tích khoảng 15 ha. Dù quy tụ khoảng 20 nhà máy, xí nghiệp thuộc các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm cao như giấy, nhựa, chế biến nước mắm... nhưng sau hai thập kỷ hoạt động, cụm công nghiệp này vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Việc các doanh nghiệp chỉ trang bị hệ thống xử lý sơ bộ rồi xả trực tiếp ra kênh Chìm Sơn Tịnh đã đẩy khu dân cư vào tình cảnh “sống mòn."

Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ Phong xác nhận, chính quyền địa phương đã nhiều lần báo cáo lên cấp trên về tình trạng cá chết và mùi hôi thối phát sinh từ phía hạ lưu cụm công nghiệp. Theo ông Hòa, các cơ quan chức năng cần vào cuộc kiểm tra để xử lý dứt điểm tại nguồn. Những đơn vị nào xả thải không đảm bảo cần phải bị xử phạt nghiêm.

“Về lâu dài, theo quy hoạch chung của tỉnh, Cụm công nghiệp này sẽ được di dời. Chúng tôi vẫn đang chờ quy hoạch này để giải quyết dứt điểm xung đột giữa phát triển công nghiệp và môi trường sống của người dân," ông Hòa cho biết thêm.

Người dân địa phương vẫn đang mòn mỏi chờ đợi một giải pháp quyết liệt từ các cơ quan chức năng để trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư./.

