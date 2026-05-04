ADB cam kết 70 tỷ USD thúc đẩy năng lượng tái tạo tại châu Á-Thái Bình Dương

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 3/5 thông báo sẽ dành tối đa 70 tỷ USD đến năm 2035 để triển khai hai sáng kiến lớn nhằm tích hợp lưới điện, mở rộng thương mại điện năng xuyên biên giới và tăng cường khả năng tiếp cận hạ tầng số trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị thường niên lần thứ 59 của ADB tổ chức ở Samarkand - thành phố lớn thứ hai của Uzbekistan.

Tại đây, Chủ tịch ADB Masato Kanda đã công bố hai sáng kiến gồm: Sáng kiến Lưới điện Liên Á và Hành lang Số châu Á-Thái Bình Dương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kanda nhấn mạnh: “Năng lượng và khả năng tiếp cận số sẽ định hình tương lai của khu vực. Việc kết nối các lưới điện và mạng lưới số xuyên biên giới sẽ giúp giảm chi phí, mở rộng cơ hội, đồng thời mang lại nguồn điện ổn định và khả năng tiếp cận công nghệ cho hàng trăm triệu người.”

Theo ADB, Sáng kiến Lưới điện Liên Á hướng tới việc kết nối các hệ thống điện quốc gia và tiểu vùng, qua đó thúc đẩy dòng chảy năng lượng tái tạo giữa các quốc gia.

Trong khi đó, Hành lang Số châu Á-Thái Bình Dương đặt mục tiêu thu hẹp khoảng cách hạ tầng số và hỗ trợ các nền kinh tế tận dụng tăng trưởng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, ADB dự kiến huy động khoảng 50 tỷ USD cho các dự án hạ tầng điện xuyên biên giới đến năm 2035, tập trung vào đường truyền tải, trạm biến áp, hệ thống lưu trữ và số hóa lưới điện.

Đồng thời, khoảng 20 tỷ USD sẽ được phân bổ cho việc phát triển các hành lang số, hạ tầng dữ liệu và các nền kinh tế sẵn sàng cho AI.

ADB là một trong những ngân hàng phát triển đa phương hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Được thành lập năm 1966, ADB hiện có 69 thành viên, trong đó 50 thành viên thuộc khu vực./.

Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Góc nhìn từ dự báo mới nhất của ADB Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt với những gián đoạn mang tính hệ thống và kéo dài, theo đó, kinh tế khu vực này được nhận định hạ dự báo tăng trưởng và nâng dự báo về lạm phát.